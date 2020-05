तांड्यांवर अन्न अन् पाणी नाही, जळकोट तालुक्यातील चित्र

जळकोट (जि. लातूर) ः कोरोनामुळे हाताला काम नाही, खाण्यासाठी अन्न नाही. पिण्यासाठी पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही, असे चित्र सध्या जळकोट तालुक्यातील वाडी-तांड्यावर दिसत आहे. तालुक्यात मेघातांडा, रामपूर तांडा, अतनूर तांडा, चिटलंगी तांडा, शिवाजीनगर तांडा, गुत्ती तांडा, फकरू तांडा यासह अनेक वाडी- तांडे आहेत. तेथे बंजारा समाज राहतो. जनावरे सांभाळणे, ऊसतोड करणे हा व्यवसाय. साखर कारखान्यांचा हंगाम बंद झाल्याने कुटुंबासह ते आपल्या वाडी-तांड्यावर परतले. काहीतरी कष्ट करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याची धडपड सुरू झालेली असतानाच कोरोनाचे संकट आले. काम केल्याशिवाय कुटुंब जगणे अवघड आहे; पण टाळेबंदीमुळे हाताला काम नाही, अशा कात्रीत या वस्त्या सापडल्या आहेत. Breaking News ः उदगीरमध्ये आणखी एक जण कोरोनाबाधित कोरोनामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून घरातच असल्याने अन्नधान्य संपले. जनावरांची मोठी संख्या असून, त्यांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न आहे. पिण्यासाठी घागरभर पाण्यासाठी रात्र जागावी लागत असल्याचे बंजारा समाजबांधव सांगत आहेत. शिवाजीनगर तांड्यावरील लोकसंख्या ५५० आहे. काहीजण जनावरे सांभाळतात, तर काही ऊसतोडीसाठी जातात. कारखाने बंद झाल्याने त्यांची घरवापसी झाली आहे. हाताला काम नसल्याने अन्नधान्याचा प्रश्न आहे. पिण्यासाठी पाणी, चाराही नाही. याबाबत प्रशासनाला लेखी-तोंडी सांगूनही काही उपयोग झाला नाही. गावापासून एक किलोमीटरवर हातपंप आहे. तेथे अर्धा तासाला एक घागर पाणी मिळते. सकाळपासून रांगेत घागरी ठेवून पाणी मिळवावे लागते, असे तेथील लोक सांगतात. निवडणुकीच्या काळात पुढारी मते मागण्यासाठी येतात. सध्या कोरोनामुळे हाताला काम नाही. पिण्यासाठी पाणी नाही. जनावरांना चारा नाही. कोणताही पुढारी येऊन साधी विचारणा करीत नाही.

- विद्याबाई आडे, शिवाजीनगर तांडा हाताला काम नाही. पाण्यासह चाऱ्याची समस्या आहे. जगावे कसे असा प्रश्न आहे. प्रशासनाने अन्न, पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याची सोय करावी.

- अश्विनी आडे, शिवाजीनगर तांडा



