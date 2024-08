Latur News : लातुरात काही भागांतील वीजपुरवठा रविवारी बंद; किती वेळ राहील बंद, काय आहे कारण?

on sunday latur division some part electricity power cut off due to technical work esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied लातूर : वीज यंत्रणेच्या तातडीच्या दुरुस्ती व देखभालीकरिता १३२ केव्ही. एम.आय.डी.सी, अतिउच्च दाब उपकेंद्र, तसेच ११ केव्ही दयानंद व ११ केव्ही बांधकाम भवन वीज वाहिनीवरील लातूर शहर शाखा क्रमांक ९ आणि ७ अंतर्गत येणाऱ्या परिसराचा वीजपुरवठा रविवारी (ता. एक) सकाळी ९ ते दुपारी २ वाजे दरम्यान बंद राहील, असे महावितरणने कळविले आहे. Loading content, please wait...