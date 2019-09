चौका घाटात दीड तास वाहतुक कोंडी 

फुलंब्री, (जि. औरंगाबाद) : औरंगाबाद- जळगाव महामार्गावरील चौका घाटात खडीने भरलेला हायवा ट्रक अचानक नादुरुस्त झाल्यामुळे भर रस्त्यावरच गुरुवारी (ता.26) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास बंद पडला. त्यामुळे चौका घाटापासून फुलंब्री व औरंगाबादकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दीड-दोन किलोमीटरपर्यत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. या घटनेची माहिती फुलंब्री पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत केली. प्रवाशांना सुमारे दोन तास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. औरंगाबाद- जळगाव राष्ट्रीय महामार्गाचे काम वर्षभरापासून सुरू असल्याने वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. वाहनांच्या पाठोपाठ उडणाऱ्या धुळीमुळे अनेकांना श्‍वसनाचे आजार जडले आहेत. त्यात पुन्हा चौका घाटाच्या परिसरात एक- दोन दिवसाआड वाहने अचानक बंद पडत असल्याने वाहतूक कोंडी होते. महामार्गावर दररोज मोठी रहदारी असते. चौका घाटाच्या खाली सुरू असलेल्या पुलाच्या कामाजवळ खडीने भरलेला ट्रक गुरूवारी सायंकाळी बंद पडल्यावर त्याच्या मागे, पुढे वाहनांची रांग लागली. चौका घाटाच्यावर वर व खाली दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांची कोंडी झाली. अगोदरच धुळ, चिखलामुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याने रस्त्याबद्दल नाराजीचा सूर निघत आहे. त्यात ट्रक बंद पडल्यामुळे वाहनांच्या रांगामध्ये कुठे रुग्णवाहिका, कुठे एस. टी. बस, कारही मोठ्या प्रमाणात थांबलेल्या होत्या. रुग्णवाहिकेतील रूग्णांना घेऊन जाण्यास मोठा विलंब झाला. महामार्गाचे काम करणाऱ्या एजन्सीचा करार खराब कामगिरीमुळे रद्द करण्यात आल्याने अर्धवट अवस्थेतील या महामार्गाचे काम पडून आहे.

Web Title: ONE AND HALF HOUR TRAFFIC JAM IN CHAUKA