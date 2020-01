Video-Photos : होट्टल महोत्सवासाठी शासनाकडून एक कोटी

देगलूर​, नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल येथील चालुक्यकालीन मंदिराचा विकास करून येथील पर्यटनवाढीसाठी सामुहिक प्रयत्न झाले तर या भागात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने होट्टल महोत्सवाला एक कोटींचा निधी देवून येणाऱ्या काळात अनेक योजना राबविण्याची घोषणा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली. नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्यातील होट्टल महोत्सवाचे उद्‍घाटन पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. 17 जानेवारी 2020) रात्री झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई पवार जवळगावकर अध्यक्षस्थानी होत्या. मान्यवरांची उपस्थिती

यावेळी सर्वश्री आमदार भाई जगताप, राजेश पवार, अमर राजूरकर, बालाजी कल्याणकर, रावसाहेब अंतापूरकर, मोहन हंबर्डे, माजी आमदार सुभाष साबणे, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजयकुमार मगर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके, पवन चांडक, शक्ती कदम, होट्टल महोत्सवाचे समन्वयक लेखाधिकारी निलकंठ पाचंगे, नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरशेटवार, माधवराव मिसाळे, संजय वलकले, शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर, जिल्हाध्यक्ष गोविंद शिंदे नागेलीकर, तहसीलदार अरविंद बोळगे, होट्टलचे सरपंच शेषराव सूर्यवंशी आदींची उपस्थिती होती.

ऐश्वर्य परदेशी व भार्गव देशमुख (छायाचित्र - सचिन डोंगळीकर

पर्यटनातून रोजगाराच्या संधी

अशोक चव्हाण म्हणाले की, पर्यटनवाढीसाठी चांगले हेलिपॅड व रस्त्यासह हॉटेल, मॉल्स व इतर सुविधा दिल्या गेल्या तर पर्यटनातून रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील. काळेश्‍वर, माहूर आणि होट्टल हे तीर्थक्षेत्राचे सर्किट पूर्ण करण्याबरोबरच खासगी बसेसला येथे प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सांगून यासाठी खासगी व्यवसायकांनी पुढे यावे, राज्य सरकारच्या वतीने मी सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी तयार आहे.

नृत्यांगना शर्वरी जमेनीस यांच्या संचाचा अमृतगाथा (कथ्थक नृत्य)

नांदेडला पर्यटन कार्यालयासाठी प्रयत्न

यावर्षी शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्य येत्या फेब्रुवारीमध्ये नांदेडला सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून पर्यटन कार्यालय नांदेडला करण्यासाठी मी राज्याच्या पर्यटनमंत्र्याकडे मागणी करणार असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी प्रास्ताविक करुन स्वागत केले. या वेळी आमदार अंतापूरकर, माजी आमदार साबणे, समन्वयक पाचंगे यांची भाषणे झाली. गजानन पिंपरखेडे यांनी सुत्रसंचालन करुन आभार मानले.

(छायाचित्रे - सचिन डोंगळीकर

सांस्कृतीक कार्यक्रमाची मेजवानी

उद्घघाटनापूर्वी शुक्रवारी सकाळी होट्टल येथे शाळकरी मुलांनी दिंडी काढून उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. यानंतर सांस्कृतीक कार्यक्रमाची मेजवानी रसिकांना मिळाली. दुपारी साडेचार ते पाच या वेळात ऐश्वर्य परदेशी व भार्गव देशमुख यांचे गायन व तबला वादन कार्यक्रम झाला. रात्री सात ते दहा या वेळात सिनेतारका व नृत्यांगना शर्वरी जमेनीस यांच्या संचाचा अमृतगाथा (कथ्थक नृत्य) झाला. यावेळी नांदेड जिल्ह्यासह परिसरातील रसिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

होट्टल महोत्सव सुरु होण्यापूर्वी बालकरांनी दिंडी काढली होती.



