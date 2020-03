दोन अपघातात एक ठार, सात जखमी

जिंतूर (जि. परभणी) : जिंतूर-औंढा राज्य रस्त्यावर बुधवारी (ता.चार) सायंकाळी चारच्या सुमारास दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात एकजण जागीच ठार झाला, तर चारजण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात शहरापासून चौदा किलोमीटरवर पाचेगावजवळ झाला. कल्याण मधुकर पवार (वय २५, रा. आसेगाव, ता.जिंतूर) असे अपघातात ठार झालेल्या युवकाचे नाव आहे. पांगरी (ता. जिंतूर) येथील विजय यादवराव बुधवंत, गोविंद डुकरे, मारुती घनवटे हे तिघेजण चिंचोली दराडे येथे लग्नासाठी गेले होते. लग्न लावून तिघेही दुचाकीवरून परत येत होते. त्याच वेळी असेगाव (ता. जिंतूर) येथील बबलू प्रल्हाद पवार, कल्याण मधुकर पवार हे दोघेजण एका दुचाकीवरून जिंतूरहून आसेगावकडे जात होते. दोन्ही दुचाकींची पाचेगाव जवळ समोरासमोर टक्कर होऊन अपघात झाला. हेही वाचा -टंचाई कायमची घालविण्यासाठी ५५७ सार्वजनिक विहिरी एक जण जागीच ठार

अपघातात आसेगाव येथील कल्याण मधुकर पवार हा तरुण जागीच ठार झाला, तर बबलू पवार, विजय बुधवंत, गोविंद डुकरे, मारुती घणवटे हे चौघे जण गंभीर जखमी झाले. जिंतूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना परभणी येथे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले. अपघातात दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. या बाबत सायंकाळपर्यंत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल नव्हती. दुचाकीची समोरासमोर धडक;

तीन जण गंभीर जखमी चारठाणा (ता.जिंतूर, जि.परभणी) ः जिंतूर - औरंगाबाद महामार्गावरील हलविला पाटीजवळ दोन मोटारसायकलची समोरासमोर जोरदार धडक झाल्याची घटना बुधवारी (ता. चार) सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास घडली. या अपघातात तीन जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले.

जिंतूर-औरंगाबाद महामार्गावरील हलविला पाटीजवळ जिंतूरहून मंठ्याकडे जात असलेली दुचाकी (एमएच २२ -एल ९७३८) व चारठाणा येथून सायखेडा (ता. जिंतूर) कडे जात असलेली दुचाकी (एमएच १२ - जेपी १३५४) या दोन वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या अपघातात सीताराम जाधव (वय ५५), महादू जाधव (वय ३८, रा.सायखेडा, ता. जिंतूर), पाडुरंग कदम (रा. बोर्डी, ता. जिंतूर) हे तिघेजण जखमी झाले. ग्रामस्थांनी घटनास्थळी मदत केली. सदर अपघाताची माहिती चारठाणा पोलिसांना मिळाल्यानंतर जमादार इरफान इनामदार यांनी घटस्थळी भेट दिली.

