जालना जिल्ह्यात दहा लाख क्विंटल साखर उत्पादन

जालना - जिल्ह्यात ऊस गाळप हंगाम वेगात सुरू असून वर्ष २०१९-२० च्या गळीत हंगामात दोन सहकारी व दोन खासगी साखर कारखान्यांत ता. २७ फेब्रुवारीअखेर ९ लाख ६२ हजार ७१८ टन उसाचे गाळप झाले आहे. साखर गाळपातून आतापर्यंत दहा लाख ४ हजार ६८५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले. जिल्ह्यात बागेश्‍वरी कारखान्याचा साखर उतारा ११.२३ टक्के इतका जिल्ह्याचा सरासरी १०.४४ टक्के आहे. जिल्ह्यात नोव्हेंबरअखेर तसेच डिसेंबर २०१९ मध्ये साखर कारखान्यांमध्ये ऊस गाळपास सुरवात झाली होती. सध्या ऊस हंगाम समाप्तीच्या दिशेने असताना गाळपास गती आली आहे. जिल्ह्यात तीन सहकारी व दोन खासगी साखर कारखाने असून त्यांची गाळप क्षमता चौदा हजार टन एवढी आहे. यंदाच्या हंगामात भोकरदन येथील रामेश्‍वर सहकारी कारखान्याने ऊस गाळप केले नाही. हेही वाचा : गुऱ्हाळ आता बोटांवर मोजण्याइतपत साखर आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार उर्वरित चार कारखान्यांत ता. २७ फेब्रुवारीअखेर ९ लाख ६२ हजार ७१८ टन उसाचे गाळप झाले आहे. यंदाच्या गाळप हंगामात सुरवातीपासून आघाडीवर असलेल्या बागेश्‍वरी कारखान्याने हंगामाच्या शेवटीही गाळपाचा वेग कायम राखला आहे. या कारखान्याने आतापर्यंत २ लाख ४८ हजार १३० टन उसाचे गाळप केले असून दोन लाख ७८ हजार ६२५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले आहे. कारखान्याचा उतारा ११.२३ टक्के आहे. यापाठोपाठ कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्याच्या दोन्ही युनिटमध्ये एकूण ५ लाख १८ हजार २९० टन उसाचे गाळप झाले असून यातून ५ लाख ३३ हजार १६० क्विंटल साखर उत्पादित झाली आहे. कारखाना ऊस गाळप (टन) साखर उत्पादन (क्विंटल उतारा समर्थ साखर कारखाना तीन लाख १९ हजार ७१० तीन लाख २७ हजार २६० १०.२४ सागर कारखाना १ लाख ९८ हजार ५८० दोन लाख ५ हजार ९०० १०.३७ समृद्धी शुगर १ लाख ९६ हजार २९८ एक लाख ९२ हजार ९०० ९.८३ बागेश्‍वरी कारखाना २ लाख ४८ हजार १३० दोन लाख ७८ हजार ६२५ ११.२३

