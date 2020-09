शेतकऱ्यांने सोयाबीन बियाणे राखून ठेवण्याची संधी- बुरशीनाशक फवारण्याचा कृषी विभागाचा सल्ला

परभणी - सध्या जिल्ह्यात पावसाने उघडीप दिल्याने सोयाबिन पिकाची परिस्थिती सुधारत आहे. पुढील वर्षीसाठी सोयाबिन बियाणे राखून ठेवण्यासाठी शेतकर्यांना संधी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबिन क्षेत्रातील ठरावीक पिकावर बुरशीनाशक औषधाची फवारणी करून ते राखून ठेवावी असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. खरीप हंगाम २०१९ मध्ये सोयाबीन पिक काढणीच्या अवस्थेत सततच्या पाऊस लागून राहिल्याने काढणीस आलेल्या सोयाबीन शेंगामध्ये बुरशीचा प्रादुर्भाव झाला होता. आणि तेच बुरशीयुक्त सोयाबीन बियाणे खरीप २०२० मध्ये शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यावर शेतकऱ्यासाठी स्वता कडील पेरलेल्या किंवा कृषी निविष्ठा केंद्रावरून खरेदी केलेल्या सोयाबिन बियाणेच्या तक्रारी उगवण क्षमतेच्या तक्रारी समोर आल्या व त्या समस्येला कृषी विभागास सामोरे जावे लागले होते. यामुळे शेतकऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानी बरोबरच मानसिक त्रासही सहन करावा लागला होता. यंदा देखील याच काळात पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे पुन्हा गतवर्षी सारखीच परिस्थिती निर्माण होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या खऱीप हंगामासाठी लागणाऱ्या सोयाबीन बियाणांची शेतकऱ्यांना आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे. हेही वाचा - नांदेड - कोरोनामुळे मृत्यूचे सत्र थांबता थांबेना , गुरुवारी २३६ जण पॉझिटिव्ह, सात बाधितांचा मृत्यू परिपक्व सोयाबिन शेंगामध्ये काही ठिकाणी मोड तंत्रशुध्द पध्दतीने पुढील वर्षीचे बियाणे राखून ठेवावे लागणार आहेत. तरच पुढील वर्षी शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहण करावा लागणार नाही. त्यासाठी कृषी विभागाने सल्ला दिला आहे. सध्या मागील १० - १२ दिवसापासून परभणी जिल्ह्यात सर्वत्र पाऊस पडला असून त्यामुळे परिपक्व सोयाबिन शेंगामध्ये काही ठिकाणी मोड येण्याच्या घटना घडत आहेत. तथापी गत दोन ते तीन दिवसापासून पावसाने विश्रांती दिल्याने व उन पडत असल्याने पिक परिस्थिती सुधारत असून शेतकऱ्यांना पुढील वर्षासाठी लागणारे सोयाबीन बियाणे उत्पादन राखून ठेवण्यास संधी निर्माण झाली आहे. बियाणे राखून ठेवण्यासाठी हे करा... शेतकऱ्यांनी आपल्या घरच्या पुरते लागणाऱ्या सोयाबिन पेरणी क्षेत्रावरील भेसळयुक्त झाडे काढून तेवढे क्षेत्र कापणी पूर्वी ८ ते १० दिवस बुरशीनाशक जसे कार्बनडायझीअम ५० wp २५ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तेवढे क्षेत्र वेगळे मळणी, वाळवणे व हाताने मळणी करून ज्युटच्या पोत्यामध्ये सुरक्षित कोरड्या ठिकाणी साठवून ठेवावे, जेणे करून पुढील वर्षी उत्तम दर्जाचे बियाणे घरीच राखून ठेवता येईल. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून आवाहन शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्यावतीने दिलेला सल्ला योग्य पध्दतीने अमलात आणला तर २०२० २१ च्या खरीप हंगामासाठी चांगल्या प्रतिचे सोयाबीन बियाणे उपलब्ध होईल व शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होईल. यात शंका नाही असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Opportunity for farmers to retain soybean seeds - Department of Agriculture advises spraying of fungicides