उस्मानाबाद जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाची कारवाई; १ लाख ७७ हजार ९५० रुपयांची औषधे जप्त

कळंब (उस्मानाबाद): अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने शहरातील धनवंतरी या खासगी रुग्णलयात छापा मारून अप्रमाणित औषधी साठा जप्त करण्याची कारवाई ९ मार्च रोजी केली. या कारवाईत १ लाख ७७ हजार ९५० रुपयांची औषधे जप्त केली आहेत. याच बरोबर १० मार्च रोजी लोहारा तालुक्यातील भातांगळी येथील न्यू दक्ष मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स मध्ये विनापरवाना औषधे विक्री करणाऱ्याविरुद्ध कारवाही करत विविध प्रकारची १ लाख ४० हजार रुपये किमतीची ३५० औषधे जप्त करण्याची कारवाही करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. औषध निरीक्षक विशाल दुसाने यांनी सांगितले की, शहरातील ९ डॉक्टरांनी मिळून औषध बनवून आपल्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना विक्री करण्याचा व्यवसाय मार्च २०१७ मध्ये सुरू केला. हा व्यवसाय शहरातील धनवंतरी खासगी रुग्णलयाच्या वरच्या मजल्यावर डिकेजी एलपी संजीवनी फार्मासिटीकल या विक्रीकेंद्र मधून सुरू करण्यात आला होता. या ९ डॉक्टराच्या टीमकडून हिमाचल येथील औषध कंपनीकडून औषधे तयार करून घेऊन त्याची विक्री स्वतःच्या रुग्णलयात असलेल्या मेडिकलद्वारे विक्री करण्यात येत आहेत. ही औषधे तापीचा व अंगदुखीच्या आजारासाठी वापरण्यात येत होती. जळकोटकरांचा पाण्यासाठी टाहो! आठ दिवसांपासून पाण्यासाठी करावी लागतेय भटकंती शिवाय या विक्रेत्यांकडून शहरातील काही मेडिकल दुकानांना ही या औषधांचा साठा पुरविण्यात आला आहे. या औषधामध्ये काही घटक कमी प्रमाणात वापरण्यात आल्याचे औषध निरीक्षक पथकाने केलेल्या निरीक्षणात आढळून आले असून सुदैवाने ज्या रुग्णाने या औषधांचा वापर केला त्यांना साइटइफेक्ट्स झाला नाही. १८ जून २०२० मध्ये धनवंतरी खासगी रुग्णलयात वरच्या मजल्यावर असलेल्या डिकेजी एलपी संजीवनी फार्मासिटिकल या विक्रेत्याकडून विक्री होत असलेल्या औषधांची तपासणी करण्यात आली. यातील एसीक्लोफेनेक अँड पॅरासिटामोल अँड सेरॉटोईपेपटीडेस टॅबलेट (डिकेएफइएन एसपी) या औषधी गोळ्या व सिरप औषधांचे नमुने घेऊन औरंगाबादच्या औषध प्रयोग शाळेत पाठविण्यात आले. नोहेंबर २०२० मध्ये औषधी गोळ्यात घटक कमी वापरण्यात आल्याचे तपासणीत आढळून आले. दरम्यान तपासणीत ही औषधे अप्रमाणित असून त्याची तात्काळ विक्री थांबवावी व बाजार असलेली ही औषधे परत घ्यावीत असे अन्न व औषध निरीक्षक पथकाने सूचना केल्या होत्या. अप्रमाणित औषधांची विक्री होत असल्याची माहिती मिळताच औषध प्रशासनाने २ हजार ३८६ ट्रिप्स ऐकून किंमत १ लाख ७७ हजार ९५० रुपयांची औषधे जप्त केली. ही कारवाही ९ मार्च ला करण्यात आली. अनुकंपातत्त्वावर नोकरी देण्यासाठी अधिकाऱ्याची शरीरसुखाची मागणी; समाजकल्याण... भातांगळी येथे विनापरवाना विक्री होत असलेली औषधे जप्त- लोहारा येथे न्यू दक्ष परवानाधारक मेडिकल दुकान असून मेडिकल चालक हा भातांगळी येथील रहिवासी आहे. गावात न्यू दक्ष या नावाने मेडिकल अँड स्टेशनरी दुकान आहे. २०१८ मध्ये गावातील मेडिकल ला परवाना मागणीचा अर्ज अन्न व औषध विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. मात्र परवान्यासाठी आवश्यक कागदपत्र नसल्याने त्याचा अर्ज रद्द करण्यात आला. परवाना नसतानाही बिनधास्त हा महाशय औषध गोळ्याची विक्री करीत होते. अन्न व औषध विभागाच्या पथकाने १० मार्च रोजी छापा मारून १ लाख ४० हजार रुपये किमतीची विविध प्रकारची ३५० औषध गोळया जप्त करण्यात आले आहे. ही कारवाही अन्न औषध विभागाचे बालाजी शेंडगे, निहाल काझी, श्री गाढवे आदींनी केली.



Web Title: Osmanabad latest news Action of Food and Drug Administration in kalamb Drugs seized