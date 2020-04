उस्मानाबाद : ‘‘आम्ही उपाशी आहोत. आम्हालाही धान्य द्याना. आमच्याही घरात किराणा नाही. आम्ही कसातरी दिवसाआड स्वयंपाक करीत आहोत. आमची आई देवाघरी गेली आहे. मी आणि माझा भाऊ दोघेच घरात आहोत. आई जाण्यापूर्वी किराणा भरला होता. आता तो संपलाय...’’ असे मोडकेतोडके बोल असलेल्या एका मुलीचा दूरध्वनी येथील नगरसेवक युवराज नळे यांना गुरुवारी (ता. नऊ) दुपारी तीनच्या सुमारास आला अन्‌ त्यांचे मन हेलावले. त्यांनी तातडीने दखल घेत एका नागरिकामार्फत तिच्या घरी धान्यासह किराणा साहित्य पोच केले. त्यानंतर त्यांच्या घरातील चूल पेटली. लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार बंद आहेत. त्यामुळे गरीब, गरजूंना दैनंदिनी रेटणे मुश्किल होत आहे. शासन, प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ते, संघटना अशांसाठी मदतीचा हात देत आहेत. नगरसेवक नळे हेही मदत करीत आहेत. त्यामुळे त्यांचे नाव परिसरात चर्चेत आहे. अशातच त्यांना हा फोन आला. त्यांनी या फोनची तातडीने दखल घेत परिसरात राहणाऱ्या मित्राला फोन केला. हेही वाचा : द्राक्षे लगडली; पण विकावी कोठे? त्यानंतर ज्योती राजेनिंबाळकर यांच्या माध्यमातून गहू, तांदूळ, शेंगदाणे, डाळ, मीठ, तेल आदी साहित्य संबंधिताच्या घरी पोच झाले. त्या घरी चौकशी केली असता, कुटुंबात दोघेच आहेत. मुलगा विकलांग आहे. फोन करणारी मुलगीही काहीशी विकलांगच आहे. आजारपणामुळे त्यांच्या आईचे महिन्यापूर्वीच निधन झाले. तत्पूर्वी तिने भरून ठेवलेल्या किराणा साहित्यावर दोघांचा उदरनिर्वाह सुरू होता. किराणा संपल्याने पोटाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्या फोनने सध्यातरी हा प्रश्न सुटलाय.

