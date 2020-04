सोशल डिस्टन्सचा पर्याय ठरला उपयुक्त

उमरगा (जि. उस्मानाबाद) : महासत्ता असलेल्या अमेरिकेतील सर्व क्षेत्रांतील प्रगती सर्वश्रुत आहे. उच्चशिक्षणासाठी अनेक देशांतील मुले येथे येतात. शिक्षितांची संख्या मोठी आहे; मात्र एका कोरोना विषाणूने प्रगत असलेल्या या देशाला संशोधनासाठी आव्हान दिले आहे. अमेरिकेत कोरोनाचा पहिला रुग्ण जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आढळला. काही निर्णय घेण्यास येथील सरकारला उशीर झाला. लॉकडाउनचा निर्णयही उशिरा झाला. तपासणी किट्स विकसित करण्यासाठी एक महिना गेला. तपासणीत गती नसल्याने बाधितांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. बाधितांची संख्या वाढत गेली. नंतर मात्र अनेक निर्बंध घातले गेले. नागरिकांमध्ये असलेली जागरूकता, शारीरिक अंतराचा पर्याय उपयुक्त ठरला. सरकारने जमतील तेवढ्या उपाययोजना केल्या तरी बाधित आणि मृत्यूचा आकडा वाढतच गेला. सद्यःस्थितीत लॉकडाउन आहे. आता बऱ्याच राज्यांनी एक मेपासून लॉकडाउनमधील काही नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा - अमेरिकेतील नोकऱ्या धोक्यात, पण हे क्षेत्र तारणार... विद्यापीठांतर्फे ऑनलाइन कोर्स

ओक्लोहोमा राज्यात लॉकडाउन आहे. नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सचे पालन केल्याने या राज्यात बाधित रुग्ण व मृत्यूचा आकडा कमी आहे. लॉकडाउनमुळे देशातील सर्वच विद्यापीठांनी ऑनलाइन कोर्स सुरू केले आहेत. येत्या जुलैपर्यंत शाळा व महाविद्यालये बंद राहणार आहेत. सरकारने पात्र लोकांना प्रतिव्यक्ती एक हजार दोनशे डॉलर्स आणि प्रति मुलांना पाचशे डॉलर्स थेट बँक खात्यात तसेच मेलद्वारे धनादेश पाठविण्यात आले आहेत. परिस्थिती अशीच राहिली तर पात्र व्यक्तींना प्रतिमहिना दोन हजार डॉलर्स देण्याविषयीची चर्चा सुरू आहे. नागरिकांचे सहकार्य महत्त्वाचे

बऱ्याच शहरांत सार्वजनिक वाहतूक बंद असली तरी ऑनलाइन डिलिव्हरी सर्व्हिसमुळे घरी राहून जीवनावश्यक वस्तू एका दिवसात मिळण्याची सोय आहे. सध्या प्रतिदिन जवळपास दीड लाख लोकांच्या चाचण्या होत असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. त्या वाढविल्या जाणार आहेत. आरोग्य यंत्रणेकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळणे महत्त्वाचे आहे. सर्वांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगत, शारीरिक अंतराचे पालन करत कोरोनाविरुद्धचा लढा जिंकण्याचा मानस केला आहे. दातृत्वाची भावना आनंददायी

मायदेशी परतण्यासाठी बारा मेचे विमान तिकीट बुक केले होते. ते रद्द झाले आहे. आई-वडील, भाऊ, बहिणीशी मोबाईलद्वारे संवाद साधत अमेरिकेतील स्थितीची माहिती देत आहे व भारतातील, आपल्या जिल्ह्यातील माहिती घेत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील स्थिती बऱ्यापैकी आहे. भारत सरकारचे धोरण, शेतकरी, वंचितांना मदतीचा हात देण्यासाठी दातृत्वाची भावना, अनेक संस्था, संघटनांचे कार्य ऐकून, वाचून आनंद होतो.

