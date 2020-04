तुळजापूर (जि. उस्मानाबाद) : सेवानिवृत्त सहकार अधिकारी अनंतराव साळुंके यांच्या निकटवर्तीय गीतांजली भारत साळोखे गेल्या २२ वर्षांपासून अमेरिकेच्या न्यूजर्सी भागात वास्तव्यास आहेत. कोरोनापासून बचावासाठी सरकारने सुचविलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत असल्याने आम्ही सुरक्षित असल्याचे सांगून त्यांनी देशवासीयांनीही कोरोनाविरुद्धचा लढा जिंकण्यासाठी निर्बंधाचे कठोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले. गीतांजली भारत साळोखे पती, तीन मुलांसह अमेरिकेत राहताहेत. दोघेही वेगवेगळ्या बँकेत व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून कार्यरत आहेत. गीतांजली सोलापूर शहरातील विधिज्ञ धनंजय माने यांच्या कन्या आहेत. त्या टीडी बँकेमध्ये संगणक विभागात उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. तर त्यांचे पती जे. पी. मॉरगन बँकेत नोकरीला आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असल्याचे सांगितले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा त्या म्हणाल्या, की आम्ही कराचा भरणा नियमित करतो; तसेच छोटे-छोटे व्यावसायिकही कर देतात. त्या कराप्रमाणे अमेरिकन सरकार व्यावसायिक, नोकरदारांना २.२ ट्रिलीयन डॉलर्स उत्पन्नानुसार कोरोना रिलीफ प्रोग्रामअंतर्गत मदत करणार आहे. त्यामुळे गरीब, मध्यमवर्गीयांसह श्रीमंतांनाही मदत होणार आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू असल्याने आर्थिक विषयक चिंता आम्हाला नाहीत. आमच्या घराचा परिसर सुमारे एक एकर एवढा आहे. आम्ही घरातच असून, फार तर अंगणात फेरफटका मारतो. आमचे कुटुंब, तसेच काही दिवसांसाठी आलेल्या काकू शुभांगी अजित चौधरी येथेच असून, सरकारने सुचविलेल्या नियमांचे पालन करीत घरातील कामांमध्ये व्यस्त असतो. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा छोट्या उद्योजकांना सरकारकडून मदत

कोरोनामुळे राहणीमानात काही बदल नाही; मात्र आम्ही घराबाहेर पडणे कटाक्षाने टाळतो. जीवनावश्यक वस्तू आम्हाला घरपोच मिळतात. आमच्या बॅंकेचे कामकाज भारतातील काही शाखांमध्ये चालते. चेन्नई, पुणे, कोईम्बतूर येथील शाखांतून कामे होतात; परंतु भारतातही सध्या कोरोना व्हायरसमुळे संपूर्ण लॉकडाउन असल्याने सहकारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ करीत आहेत. ट्रम्प सरकारकडून आम्हाला आवश्यक मदत वेळोवेळी मिळते. छोट्या उद्योजकांनाही सरकारकडून मदत केली जात आहे.

--------

शैक्षणिक अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने

मुलांची शाळा सकाळी सात वाजता असायची. आता कोरोनामुळे ऑनलाइन पद्धतीने मुले घरातूनच शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण करीत आहेत. दररोज सकाळी नऊ वाजता घरातच ऑनलाइन पद्धतीने शाळा सुरू आहे. दुपारी पाचपर्यंत होमवर्क ऑनलाइन पद्धतीने मुले पाठवितात. अमेरिकेत जून ते ऑगस्टदरम्यान उन्हाळी सुट्या असतात. तर सप्टेंबरमध्ये शाळा सुरू होतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही फेरबदल होऊन शाळा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, असे वाटते.

