लॉकडाऊनमुळे थांबले विहिरींचे खोदकाम

कळंब (जि. उस्मानाबाद) : लॉकडाऊनमुळे तालुक्यातील सार्वजनिक पाणीपुरवठा करणाऱ्या ८० विहिरींचे खोदकाम थांबले आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तालुक्यातील ८० गावांत सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विहिरींच्या कामासाठी साडेपाच कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. यातील बहुतांश कामे प्रगतिपथावर असतानाच लॉकडाऊनची घोषणा झाल्याने त्याचा फटका सार्वजनिक पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीच्या खोदकामाला बसला आहे. तालुक्यात सातत्याने पावसाचे कमी अधिक प्रमाण होत असल्याने नागरिकांना दुष्काळसदृश अशा कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. सार्वजनिक पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरी, कूपनलिकेच्या पाणीपातळीत मोठी घट होत आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा जानेवारी ते जूनपर्यंत तालुक्यातील संपूर्ण गावातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. २०१९ मध्ये तालुक्यातील २८ गावांना जुलैअखेरपर्यंत टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. शिवाय ७० हून अधिक गावांना ११० अधिग्रहणांद्वारे पाणी पुरविले जात होते. त्यामुळे कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या 'डेंजर' झोन गावाचे सर्वेक्षण करून अशा ८० गावांत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी विहिरी खोदण्याचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या कामासाठी साडेपाच कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यात बहुतांश ग्रामपंचायतींकडून विहिरीचे खोदकाम सुरू केले; पण ही कामे अंतिम टप्प्यात असतानाच कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यामुळे अनेक सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीचे खोदकाम थांबले आहे. अत्यावश्यक सेवेत समावेश करावा

तालुक्यातील ४० टक्के गावातील नागरिकांवर सध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे विहिरींच्या कामाचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश केल्यास पाणीप्रश्न सुटून विहिरींची कामेही पूर्णत्वाकडे जातील असे, ग्रामपंचायतींकडून बोलले जात आहे.

