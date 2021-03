परभणी : बॅंक संपामुळे जिल्ह्यात 275 कोटीचे व्यवहार प्रभावीत; 102 शाखेतील 450 अधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी

परभणी ः बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने दोन दिवसीय संप पुकारला आहे. या संपात जिल्ह्यातील 102 शाखेतील 450 अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी सहभाग घेतला. बॅंक कर्मचारी संपाचा परिणाम बाजारपेठेतील व्यवहारावर दिसून आला. दिवसभरात 275 कोटीचे व्यवहार यामुळे प्रभावीत झाल्याचा दावा केला जात आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने ता. 15 आणि 16 दोन दिवसाचा देशव्यापी संप हा खासगीकरणाच्या विरोधात जाहीर केला आहे. सोमवारी (ता.15) या संपास सुरवात झाली. यामुळे संपाचा परिणाम तातडीनेच बाजारपेठेतील व्यवहारावर दिसून आला. शासनाच्या एककल्ली धोरणाचा विरोध करण्यासाठी हा संप पुकारला असल्याचे सुनील हट्टेकर यांनी सांगितले. राष्ट्रीयकृत बँका ही आपली सर्वांची सामाईक संपत्ती आहे, ती टिकवून ठेवणे, तीत वृद्धी करणे ही आपली सर्वांची सामाईक जबाबदारी आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खासगीकरणाच्या विरोधात हा देशव्यापी संप आहे. नफ्यात चाललेल्या, सर्वसामान्यांचा विश्वास असलेल्या बँका मूठभर भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा घाट सरकार करत आहे असा आरोप यावेळी संपकऱ्यांनी केला. बॅंक अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे परभणी शहरासह जिल्ह्यातील बॅंक व्यवहारावर विपरित परिणाम दिसून आला. दिवसभरात 275 कोटीचे व्यवहार यामुळे प्रभावीत झाल्याचा दावा केला जात आहे. देशातील गोर गरीब जनतेला बँकिग सुविधा रास्त दारात उपलब्ध व्हाव्यात म्हणुन खासगी बँकेचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले आणि मागील 50 वर्षाच्या काळात सरकारी बँका या खेडोपाडी पोहचल्या. स्वतःला मॅनेजमेंट गुरू म्हणून घेणार्‍या सरकारने बँकांतील काळानुरूप सुधारणा करणे योग्य पण सरसकट बँकाचे खासकिकरण करणे म्हणजे गोरगरीब, सर्व सामन्याच्या हिताला नुकसान पोहचविणारे असल्याने याचा युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन निषेध करत आहे. - डॉ.सतीश टाके, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बॅंक कर्मचारी संघटना संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Parbhani: Bank strike affects Rs 275 crore transactions in the district; 450 officers from 102 branches, participating in staff strike