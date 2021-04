परभणी : जिंतूरमध्ये नमाज व इफ्तारसाठी सूट देण्याची मागणी

जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : बुधवार (ता. १४) पासून मुस्लिम समाज बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरु होत आहे. या महिन्यात रोजा इफ्तार व तरावीहच्या विशेष नमाजसाठी परवानगी देण्याची मागणी जमियत उलमा ए हिंद यांच्यावतीने प्रशासनाला करण्यात आली आहे. याबाबत सोमवारी (ता. १२) तहसील कार्यालयात निवेदन दिले आहे. रमजान महिन्यात मुस्लिम बांधव दिवसभर रोजा ठेवतात व सायंकाळी सात वाजता इफ्तार होतो. इफ्तारनंतर रोज रात्री आठ वाजता तरावीहची विशेष नमाज असते. त्यासाठी या एक महिन्याकरिता संचारबंदीमधून सूट देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर जमियतचे मराठवाडा सचिव मौलाना अब्दुल जलील, तालुका अध्यक्ष मौलाना तजमुल अहमद खां, मुफ़्ती मुसद्दीक, मौलाना सिराज नदवी,मौलाना ज़करिया, मुफ़्ती अब्दुल हन्नान,काजी वासफोद्दीन, शोएब सिद्दीकी, इस्माइल हाशमी, वसीम बापू आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हेही वाचा - रेमडेसिव्हीरसाठी आता बी- फॉर्म सक्तीचा; डाॅक्टरांची जबाबदारी वाढणार विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवकाचे घर फोडले : जिंतूर शहरातील घटना. जिंतूर - येथील पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवकाच्या घर अज्ञात चोरट्यांनी मंगळवारी (ता. १२) मध्यरात्रीच्या सुमारास घरफोडी करून हजारो रुपयांचा मुद्देमाल लांबविला. शहरातील शिवाजीनगरात घडलेली ही घटना बुधवारी (ता. १३) सकाळी उघडकीस आली. याप्रकरणी संध्याकाळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.



शिवाजीनगर परिसरातील शामसुंदर राऊत यांच्या घरी भाडेकरु म्हणून रहात असलेले विस्तार अधिकारी रामराव इडोळे बाहेरगावी गेले असता घरात कोणी नसल्याची संधी साधत अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या घराचे कुलूप तोडून अकरा हजार रुपये किमतीचा टीव्ही, सोळा हजार रुपयांचे सोन्या चांदीचे दागिने तसेच कपाटात ठेवलेले रोख तेरा हजार रुपये असे एकूण ३९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरांनी लंपास केला. तर याच परिसरातील पंडीत गौतम यांच्या घरी किरायाने राहणारे ग्रामसेवक सूर्यकांत भागोजी सावंत यांच्या घरीही कोणी नसल्याची संधी साधून चोरट्यांनी घर फोडून घरातील टीव्ही, २४ हजार रुपयांचे लॅपटॉप, तांबे व पितळ मिश्रित दोन मूर्ती, गळ्यातील सोन्याची चैन आणि रोख ३७ हजार रुपये असे हजारो रुपयांच्या मुद्देमलावर डल्ला मारला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर महिला हवालदार लीला जोगदंड यांनी घटनेचा पंचनामा केला. चोरट्यांचा सुगावा लावण्यासाठी पोलिस दलाच्या वतीने श्वान पथकास पाचारण करण्यात आले होते. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Parbhani: Demand for exemption for Namaz and Iftar in Jintur