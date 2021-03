परभणी : निर्बंध कडक करा परंतू आता लॉकडाऊन नको; महापालिका सदस्यांची एकमुखी मागणी

परभणी ः येत्या 15 दिवसासाठी शहरासह जिल्ह्यात लॉकडाऊन लावण्याच्या चर्चा सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात झडत आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असला तरी आता लॉकडाऊन लावल्यास गोरगरीबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट होईल असे मत परभणी महापालिकेच्या सर्व सदस्यांनी बुधवारी (ता.31) एकमुखाने व्यक्त केले. या संदर्भात योग्य वेळी व योग्य ठिकाणी योग्य कारवाई केली जाईल असे आश्वासन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी दिले. महापालिकेच्या बी.रघुनाथ सभागृहात बुधवारी (ता.31) सकाळी साडेअकरा वाजता शहरातील लसीकरण मोहीमे संदर्भात जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या प्रमुख उपस्थिती मध्ये नगरसेवकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार सुरेश वरपुडकर, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, महापालिका आयुक्त देविदासराव पवार, उपमहापौर भगवानराव वाघमारे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरात कोरोना विषाणु प्रतिबंधक लसी संदर्भात अजून मोठी जनजागृती होणे गरेजेचे आहे असे मत व्यक्त केले. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत परभणी जिल्ह्यात लसीकरणाचा वेग कमी असल्याचे सांगत, ही लसीकरण मोहीम युध्दपातळीवर राबवावयाची आहे असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. शहरातील लसीकरणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी महापालिका सदस्यांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. इतर जिल्ह्यात 30 टक्यापर्यंत लसीकरण झाले आहे. परभणीत मात्र हे प्रमाण कमी असल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखविली. यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करण गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. हेही वाचा - परभणी महापालिका ; १२३ कोटीच्या शिल्लकी अंदाजपत्रकास मंजुरी बैठकीस उपस्थित सदस्यांनी लसीकरणासाठी आम्ही पुढाकार घेणार असून त्यात आमचे पूर्ण योगदान असेल अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. परंतू या कोरोना विषाणु संसर्ग काळात शहरातील खासगी दवाखान्यांकडून रुग्णांची लूट होत असल्याची तक्रार नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. शहरातील एका खासगी दवाखान्याने कोरोना रुग्णास परत पाठवले. तो रुग्ण दवाखान्यातून घरी जाईपर्यंत दगावल्याचेही सदस्यांनी म्हटले. जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित दवाखान्याची चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती दिली. चौकशीत काही तथ्य निदर्शनास आले तर त्याविरूध्द कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे म्हटले. त्याचबरोबर यावेळी सीटीस्कॅन मशीनच्या प्रश्नावर ही सदस्य बैठकीत आक्रमक झाले. जिल्हाधिकार्‍यांनी अशा सीटीस्कॅन मशीन सील करण्याचे आदेश आपण दिले असल्याचे सदस्यांना सांगितले. आता लॉकडाऊन नकोच... आमदार सुरेश वरपुडकर यांनी जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात लॉकडाऊन लाऊ नये, सर्वसामान्यांचा विचार करावा, अशी मागणी केली. यावेळी उपस्थित सर्व सदस्यांनी एकमुखाने लॉकडाऊनला विरोध दर्शवला. बाजारपेठ उघडण्यासाठी एक ठराविक वेळ जाहीर करावी, असेही महापालिका सदस्यांनी सुचविले. यावळी जिल्हाधिकारी श्री.मुगळीकर यांनी सदस्यांनी मांडलेले विचार ऐकून घेतानाच आवश्यकता तेथे निश्रि्चतच कारवाई केली जाईल, असेही आश्वासन दिले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

