परभणीचा पारा पुन्हा उतरला; तापमान 8. 7 अंश सेल्सिअस

परभणी ः परभणी शहराचे तापमान सोमवारी (ता. आठ) परत एकदा खाली उतरले. सोमवारी सकाळी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामान अंदाज केंद्राच्यावतीने घेतलेल्या नोंदीनुसार परभणी शहराचे सकाळचे तापमान 8. 7 अंश सेल्सिअस इतके होते. गेल्या काही वर्षापासून परभणीचे तापमान राज्यात सर्वात कमी नोंदले जात आहे. दरवर्षी जानेवारी महिण्याच्या शेवटच्या आठवड्यासह फेब्रुवारी महिण्याच्या पहिल्या आठवड्यात थंडीचा जोर वाढलेला असतो. मागील काही दिवसापासून परभणी शहरात कमालीची थंडी पडत आहे. यंदा परभणीत सर्वात कमी तापमानाची नोंद ही ता. 21 डिसेंबर रोजी झाली होती. त्यावेळी परभणीच्या तापमानाचा पारा हा 5. 6 अंशावर घसरला होता. राज्यात सर्वात कमी तापमानाची नोंद झाली होती ही राज्यात सर्वात कमी तापमानाची नोंद झाली होती. दिवाळीत थंडी वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. परंतू त्यावेळी तापमान वाढत गेले. परंतू परत जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिण्यात तापमान कमी झाले आहे. यापूर्वी देखील 2018 मध्ये परभणीचा पारा तीन अंशावर आला होता. तसेच 29 ते 31 डिसेंबर 2018 या तीन दिवस विक्रमी अशा तीन अंश तापमानाची नोंद परभणीत झाली होती. शेतकऱ्यांना तर थंडीचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे दरम्यान, थंडीचा जोर वाढल्याने जागो जागी रात्रीच्यावेळी शेकोट्या पेटल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. रात्रीच्यावेळी रस्ते निर्मनुष्य दिसत असून रात्री 9 वाजताच प्रत्येकजन आप- आपल्या घरात गेल्याचे चित्र सध्या परभणी शहरात दिसत आहे. शेतात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर थंडीचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच शेतीची कामे सुरु असल्याने थंडीचा जोर असतांनाही शेतकऱ्यांना थंडीचा कडाका सहन करीत कामे करावी लागत आहे. सोमवारी, ता. आठ फेब्रुवारी रोजी तापमानाचा पारा हा 8.7 अंश सेल्सिअस इतका राहिला. पुढील काळात थंडी कमी होऊन तापमानात

वाढ होईल असे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील हवामान अंदाज केंद्राच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

