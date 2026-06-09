Beed: ट्रक उलटला; परळी-गंगाखेड वाहतूक खोळंबली

परळी वैजनाथ: प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्धवट असलेल्या येथील जुन्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राजवळील गंगाखेड मार्गावरील पुलाच्या खड्ड्यात सोमवारी (ता. आठ) सकाळी लाकडाने भरलेला एक ट्रक उलटला. .सोमवारी पहाटे परळी परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे या अर्धवट पुलाजवळ मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले होते. पाण्याचा अंदाज न आल्याने हा ट्रक थेट खड्ड्यात जाऊन उलटला. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..Nagpur: उपराजधानीत घरफोड्यांची दहशत; नागपूरकरांमध्ये भीतीचे वातावरण; पोलिसांचे घरफोडीविरोधातील अभियान फेल.परंतु, या अपघातामुळे परळी-गंगाखेड मार्गावरील दोन्ही बाजूंची वाहतूक पूर्णपणे खोळंबली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. यामध्ये अनेक प्रवासी बस अडकून पडल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या पुलाचे काम अर्धवट अवस्थेत असल्याने येथे अपघातांचे सत्र सुरूच असते..Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी उसळला; कोणते शेअर्स वाढले?.पाऊस पडला की खड्ड्यात पाणी साचून वाहने पलटी होतात. या अपघाताची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणेला कळविण्यात आले. त्यानंतर काही तासांनी घटनास्थळी जेसीबी आणून उलटलेला ट्रक बाजूला काढण्यात आला, तेव्हा कुठे या मार्गावरील वाहतूक पूर्ववत झाली. दरम्यान, प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन या पुलाचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे आणि काम संपेपर्यंत पर्यायी व्यवस्थेची मागणी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.