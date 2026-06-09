मराठवाडा

Beed: ट्रक उलटला; परळी-गंगाखेड वाहतूक खोळंबली

Truck Overturns Near Incomplete Bridge on Parli-Gangakhed Road: परळी-गंगाखेड मार्गावरील अर्धवट पुलाजवळ पावसामुळे साचलेल्या पाण्यात लाकडाने भरलेला ट्रक उलटल्याने वाहतूक काही तास ठप्प झाली.
Beed

Beed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परळी वैजनाथ: प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्धवट असलेल्या येथील जुन्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राजवळील गंगाखेड मार्गावरील पुलाच्या खड्ड्यात सोमवारी (ता. आठ) सकाळी लाकडाने भरलेला एक ट्रक उलटला.

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