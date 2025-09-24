Vihamandava News : पेट्रोलच्या बाटलीचा भडका होऊन चार जण गंभीर जखमी

- अनिल गाभुडविहामांडवा - पैठण तालुक्यातील खंडाळा गावात बुधवार ता. २४ रोजी सकाळी पेट्रोलने भरलेल्या बाटलीचा भडका होऊन लागलेल्या आगीमध्ये एका घरात असलेले चार जण गंभीर जखमी झाले. सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. जखमींवर विहामांडवा येथे प्राथमिक उपचार करुण पुढील उपचाराकामी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..पाचोड पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विहामांडवा पासून जवळ असलेल्या खंडाळा येथे प्रकाश मोहन दळवी, हे आपल्या कुटुंबासह वास्तव्यास आहेत. सध्या सुरु असलेल्या शारदीय नवरात्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या घरी घट बसवण्यात आली होती..घटाजवळ दिवा लावलेला असताना त्याच भागात मोटर सायकल मध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावरून एका बाटलीमध्ये पेट्रोल आणले होते पेट्रोलने भरलेली बाटली घरात ठेवण्यात आली होती.दिव्याच्या ज्वालेमुळे पेट्रोलच्या बाटलीचा भडका झाला आणि यामध्ये घरातील बसलेले प्रकाश मोहन दळवी, राधा उर्फ सुरेखा दळवी, दादा प्रकाश दळवी, आणि गोपाल प्रकाश दळवी, हे चार जण गंभीर जखमी झाले आहे..या भडक्यानंतर आजूबाजूच्या ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना तातडीने विहामांडवा येथे प्रथमोपचार करून छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी दवाखान्यात हलवले. या घटनेची माहिती पाचोड पोलीस स्टेशनला देण्यात आली.माहिती मिळताच पाचोड पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, विहामांडवा चौकीचे पोलीस उपनिरीक्षक हरिविजय बोबडे, बिट जमादार किशोर शिंदे, यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन घडलेल्या घटनेचा पंचनामा केला..या प्रकरणी बुधवारी दुपारी पाचोड पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक हरिविजय बोबडे, पोलीस जमादार किशोर शिंदे, करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.