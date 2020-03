जालना जिल्ह्यात कोरोनाबाबत १२ कोटी ७० लाखांची तरतूद

जालना - कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून १२ कोटी दहा लाख, तर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून ६० लाख असा एकूण १२ कोटी ७० लाखांचा निधी उपलब्ध असून, लवकरच जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरातील नर्सिंग कॉलेजच्या इमारतीत शंभर खाटांचे स्वतंत्र कोरोना रुग्णालय कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शनिवारी (ता. २८) श्री. टोपे यांनी आढावा घेतला. या विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देत नागरिकांनीही घराबाहेर न पडता घरात राहून काम करण्याचे श्री. टोपे यांनी सांगितले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एस. चैतन्य, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, अपर जिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी निवृत्ती गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एम. के. राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. हेही वाचा : जालन्याच्या इतिहासात प्रथमच स्टील उद्योग बंद जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा एकही पॉझिटिव्ह रुग्ण नसला तरी जे परदेशातून, परराज्यांतून व परजिल्ह्यांतून आले आहेत त्या सर्व नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांची तपासणी व त्यानंतर उपचार करण्यात यावेत. आरोग्य यंत्रणेने गतीने व अचूकतेने काम करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात आशा वर्करना संपूर्ण प्रशिक्षण देण्यात यावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावामध्ये व शहरांमध्ये सोडियम हायपोक्लोराईडची फवारणी करून निर्जंतुकीकरण करून घेण्यात यावे; तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक रुग्णालयात औषधी फवारणी करण्याची सूचना त्यांनी दिली आहे. हेही वाचा : जालना जिल्ह्यात ३२ चेकपोस्ट कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी पैसा, मनुष्यबळ तसेच साहित्यसामग्रीची कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे सांगत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून पाच टक्के निधी राखीव ठेवला असून यामधून १२ कोटी १० लाख, तर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून ६० लाख असे एकूण १२ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध असून या निधीतून एन-९५ मास्क, ट्रिपल लेअर मास्क, सॅनिटायझर; तसेच व्हेंटिलेटर्सच्या सुविधा पुरविण्यात येत आहेत; तसेच या कामासाठी सीएसआर फंडातूनही निधी उपलब्ध करून घेण्यात येत असल्याचे पालकमंत्री टोपे यांनी सांगितले.

येत्या काळात कोरोना संशयितांची संख्या वाढल्यास अशा रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी जालना जिल्ह्यात स्वतंत्र अशा १०० खाटांच्या कोरोना रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येत असून, ते लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याचेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले.



