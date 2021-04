हिंगोलीत मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी, ढगाळ वातावरण, हळद काढणीस व्यत्यय

हिंगोली : जिल्ह्यात मंगळवारी (ता. १३)दुपारी दोन पासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळल्या यामुळे हळद काढण्याच्या कामास व्यत्यय आला असून काढलेली हळद झाकण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ झाली होती. जिल्ह्यात आज हवामान खात्याने पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याप्रमाणे ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन पावसाच्या सरी कोसळल्या. मागच्या काही दिवसापासून जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण अवकाळी पाऊस पडत आहे. सध्या जिल्ह्यात हळद उत्पादक शेतकऱ्यांची हळद काढणीची लगबग सुरू आहे. सकाळ पासून सायंकाळ पर्यंत हळद उत्पादक शेतकरी या कामात मग्न आहेत. हळद काढणी, शिजविने, वाळत घालने, घरडीने अशी किचकट प्रक्रिया असल्याने याला कालावधी लागत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. मात्र काढणीपासुनच अवकाळी पाऊस व ढगाळ वातावरणामुळे यात व्यत्यय येत आहे. हेही वाचा - रेमडेसिव्हीरसाठी आता बी- फॉर्म सक्तीचा; डाॅक्टरांची जबाबदारी वाढणार यावर्षी, खरीप व रब्बी अशा दोन्ही पिकाच्या ऐन काढणीच्या वेळी अवकाळी पाऊस पडत असल्याने पिकांचे उत्पन्न घटत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. दरम्यान, मंगळवारी दुपारी अचानक ढगाळ वातावर व मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळल्या यामुळे शेतात सुरू असलेल्या हळद काढणीच्या कामास व्यत्यय आला आहे. पावसाच्या सरी नंतर ढगाळ वातावरण कायम होते. यामुळे शेतकऱ्यांनी हळद काढणीची प्रक्रिया थांबवली असुन काढलेली हळद झाकून ठेवली आहे. ढगाळ वातावरणामुळे वातावरणातील उष्णता कमी झाली होती. सतत पडणाऱ्या अवकाळी पावसाला शेतकरी कंटाळले आहेत. वारंवार काढलेली हळद झाकण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. तर अनेक हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना हळद झाकण्यासाठी ताडपत्री विकत घ्यावी लागत असल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Rain showers with thunder in Hingoli, cloudy weather, disruption of turmeric harvesting