हिंगोलीत वन्यप्राण्यांसाठी उभारले कृत्रिम पाणवठे; पाणी पितांना प्राणी कॅमेरात कैद

By

सेनगाव ( जिल्हा हिंगोली ) : तालुक्यात वन विभागाने वन्यप्राण्यांसाठी (Hingoli wild animal) अतिशय उत्कृष्ट काम सुरु केले असून हे काम राज्यातील इतर जिल्ह्यातील वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना (Good job forest officer) प्रोत्साहन देणारे ठरणार आहे. सेनगाव तालुक्यातील येलदरी येथील वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गावामध्ये कडक उन्हाळ्यामध्ये वन्यप्राण्यांसाठी वनविभागाच्या वतीने पाण्याची सोय करण्यात आली आहे. यामध्ये शेकडो प्राणी पाणी पितांना प्राणी कॅमेरात कैद झाले आहेत. (reservoirs- for -wildlife- in- Hingoli Animals- captured- on camera- drinking- water)

सेनगाव तालुक्यात वन विभागामार्फत पाण्याची सोय करण्यात आली असून याचा लाभ शेकडो प्राणी घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याच बरोबर या योजनेचा लाभ प्राण्यांना होत आहे किंवा नाही यावर देखरेख करण्यासाठी जंगलामध्ये ट्रॅप कॅमेरा लावून वन्यप्राण्यांची देखरेख करण्यात येत आहे. या ठिकाणी तयार करण्यात आलेल्या पाणवट्यावर आपली तहान भागवण्यासाठी निलगाय, हरीन, कोल्हा, ससा, रानमांजर, रानडुक्कर, तडस, खोकड, सालीवर, उदमांजर, पक्षी‌‌- मोर, तितर, लावा, तिसा, होला, चंडोल, बोनील गरुड, शिक्रा माल, टिटीवी इत्यादी प्राणी आलेले दिसत आहेत.

हेही वाचा - शहरी भागात मोडणाऱ्या लसीकरण केंद्रांवर कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे

सेनगाव तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील वनरक्षक गणेश कुरा व वनरक्षक भंडारी शेलार हे सर्व वन्यप्राण्यांची देखरेख करतात व वन्यप्राण्यांच्यां हालचालीवर अभ्यास करत आहेत. तसेच पाण्याअभावी व चाऱ्या अभावी जंगलातील प्राणी पक्षांची गैरसोय होऊ नये म्हणून वन्यप्राण्यांसाठी जंगलामध्येच क्षारयुक्त पदार्थ चाटण तयार केलेले आहे. हे चाटण मिठापासुन तयार केलेले असते. त्यामुळे जंगलातील वन्यप्राणी जंगलामध्येच राहत आहेत. व शेतकऱ्यांना त्रास देत नाहीत. वन विभागाच्या वतीने सेनगाव तालुक्यातील येलदरी गावाजवळ मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात आली असून ते सांभाळण्यासाठी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी मोठी मेहनत घेतली आहे.

यामुळे भविष्यात जंगलाचे प्रमाण वाढणार असून वन्यप्राणी देखील मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. वन विभागाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या या कामामुळे खडकाळ म्हणून ओळख असलेला सेनगाव तालुका भविष्यात राज्यातील इतर जिल्ह्यातील वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे, येलदरी परिसरात होणारे वन विभागाचे काम कौतुकास्पद असून या कामामुळे नागरिकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे