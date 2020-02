पहिल्या टप्यात ‘या’ गावाला मिळाला कर्जमाफीचा लाभ

परभणी : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ सोमवारी (ता.२४) जिल्ह्यातील पिंगळी (ता.परभणी) आणि गिरगाव (ता.सेलु) या दोन गावातील शेतकऱ्यांना मिळाला असून ७७४ शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झाली आहे. शासनाने जाहीर केल्यानुसार दोन लाख रुपयापर्यंतचे कर्जमाफीची लाभ देण्यास सोमवारपासून सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांची निवड पहिल्या टप्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्यात पिंगळी (ता.परभणी) आणि गिरगाव (ता.सेलु) या दोन गावांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार सोमवारी (ता.२४) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्यासह जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक पांडुरंग निनाने, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक आदींचे अधिकारी उपस्थित

होते. हेही वाचा - धक्कादायक....! आजाराला कंटाळून महिलेची आत्महत्या दोन्ही गावातील शेतकऱ्यांना बोलाविले

पिंगळी येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेचे ५१९ खातेदार शेतकऱ्यांची ३ कोटी ९६ लाख ९२ हजार ३२६ रुपये, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे ३६ शेतकरी आणि ७ लाख ९७ हजार, पंजाब नॅशनल बॅंकेचे १० शेतकरी ५ लाख ५२ हजार १८५, स्टेट बॅंक इंडियाचे ३० शेतकरी आणि२२ लाख ३ हजार ३५१ रुपये अन्य बॅंकाचे मिळुन एकुण ४ कोटी ५९ लाख ६१ हजार ५१७ रुपयाची कर्जमाफी पिंगळी गावातील ६२८ शेतकऱ्यांची झाली आहे. तर गिरगाव येथील ९६ शेतकऱ्यांचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडियातील ८० लाख ६१ हजार ३७७ रुपयांचे कर्जमाफ करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक आणि ठसे घेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यासाठी दोन्ही गावातील प्रातनिधीक स्वरुपात शेतकरी बोलावण्यात होते. हेही वाचा - उन्हाचे चटके बसण्यास सुरवात मुख्यमंत्री साधणार संवाद..

पहिल्या टप्यातील कर्जमाफीची यादी जाहीर झाल्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे अहमदगर, परभणी आणि अमरावती जिल्ह्यातील निवडक शेतकऱ्यांशी दुपारी एक ते तीन वेळेत संवाद साधणार आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्हीसी कक्षात बोलाविण्यात आले आहेत.

