हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत ३, ३५१ जणांना कोरोना लसीकरण 

हिंगोली : जिल्ह्यात कोरोना योद्धांसाठी प्राप्त झालेल्या लसीकरणाला मागील काही दिवसापासून सुरूवात झाली असून आतापर्यंत ३, ३५१ जणांना लसीकरण करण्यात आले. शुक्रवारी (ता. पाच) ३५८ जणांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. कोरोनावर मात करण्याकरीता ( कोव्हिड सिरमफार्मा ) लस प्राप्त झाली आहे. कोवीशिल्ड लस ही अत्यंत सुरक्षित व परिणामकारक असल्याने हिंगोली जिल्हा शासकीय रूग्णालय, कळमनुरी उपजिल्हा रूग्णालयात महसूल, पोलिस , आरोग्य यासह इतर विभागातील कोरोना योद्धांना लसीकरण केले जात आहे. या निमित्ताने जिल्हाधिकारी रूपेश जयवंशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राधाविनोद शर्मा, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजेंद्र सूर्यवंशी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोना लसीकरण सुरू आहे. हेही वाचा - विशेष स्टोरी : चार बहिणींनी शेतीत घाम गाळून कुटुंबाला लावला हातभार आतापर्यंत २२४ आरोग्य कर्मचारी व इतर विभागातील २३४ जणांना कोरोना लसीकरण करण्यात आले. शुक्रवारी हिंगोली जिल्हा रूग्णालयात ८५, कळमनुरी उपजिल्हा रूग्णालयात ८८, औंढा नागनाथ ग्रामीण रूग्णालयात ४७ , वसमत उपजिल्हा रूग्णालयात ९८, गोरेगाव प्रा. आ. केंद्रात १४० अशा ४५८ जणांना कोरोना लसीकरण करण्यात आले.या लसीकरणात निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजेंद्र सूर्यवंशी यांनाही कोरोनाची लस देण्यात आली. या लसीकरणानंतर कोणालाही त्रास जाणवला नाही. त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करावे असे आवाहन जिल्हा माता बालसंगोपन अधिकारी तथा जिल्हा लसीकरण अधिकारी डॉ. प्रेमकुमार ठोंबरे यांनी केले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

