नांदेड : जलनियोजन नसल्यामुळे पाण्याअभावी शेतीला पाणीपुरवठा करता येत नाही तर दुसऱ्या बाजूला अवास्तव महापूर येवून शेतीचे नुकसान होते. भूजल पातळी घटते. अनेक सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍न निर्माण होतात. उपासमारी वाढते. जैवविविधतेचा ऱ्हास होतो. स्थलांतर घडून येते. प्रसंगी राजकीय संघर्ष निर्माण होवून सामाजिक स्वास्थ्य व शांतता भंग पावते. हे सर्व टाळण्यासाठी पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे काळाची गरज आहे.

अशी करा पाण्याची बचत

भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने उत्तम जलनियोजन व जलव्यवस्थापनाची आवश्‍यकता आहे. कारण देशाचा विकास मुळातच त्या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या यथायोग्य नियोजनावर अवलंबून असतो. यादृष्टीने भारत हा देश जल, भूमी, पशू, लोकसंख्येत समृद्ध आहे. पण, जलनिजन व व्यवस्थापनाची कमतरता आहे. पर्जन्य व्यापक प्रमाणात असूनही बहुतेक पाणी समुद्रात वाहून जाते. म्हणून ज्या क्षेत्रात पावसाळ्यात अतिवृष्टी होते, त्या क्षेत्रातही उन्हाळ्यात पाणी टंचाई निर्माण होते. हे सर्व टाळण्यासाठीच जलनियोजनाची आज नितांत गरज आहे. जलसंकटाचे हे आहे मुख्य कारण

भारत व महाराष्ट्रात पर्जन्याचे प्रमाण समाधानकारक असतानाही केवळ पाण्याचे योग्य नियोजन व व्यवस्थापन नसल्यामुळे, जलसाक्षरता कमी असल्यामुळे, मानवाच्या नाकर्तेपणामुळे जलसंकट निर्माण होते आहे. त्यामध्ये पर्जन्य असमतोल, पाण्याचा अतिरिक्त व अनियोजित वापर, अयोग्य सिंचन पद्धती, वाढते ऊसक्षेत्र, वाढते नागरीकरण, औद्योगिकरण, जलसाक्षरतेचा अभाव, जलपुनर्भणाकडे दुर्लक्ष, जलव्यवस्थापनाबाबत उदासिनता अशा अनेकविध कारणांमुळे दिवसेंदिवस पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होत आहे. अतिरिक्त पावसामुळे जमिनी खाऱ्या झाल्या आहेत. नागरी व औद्योगिक विकास मंदावला आहे. स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. पाण्याअभावी शेती व शेतकरी नामशेष होण्याची भिती आहे. परिणामी या सर्व कारणांमुळे अनेक सामाजिक व राजकीय संघर्ष तीव्र झालेले बघायला मिळत आहे.

बालचित्रकारांनी दिलेला संदेश

असे आहेत उपाय

जलसंकटावर उपाययोजना म्हणून लोकजागृती करून जलसाक्षरता वाढवायला हवी. पाण्याचा अपव्यय टाळायला हवा. पाणी प्रदूषणावर आळा घालायला हवा. पावसाच्या पाण्याचे योग्य संवर्धन व जतन करायला हवे. कालवे दुरुस्त करून पाणी गळती थांबविण्याचीगरज आहे. ऊसक्षेत्र कमी करायला हवे. कमी पाण्यावर येणाऱ्या पीकांची लागवडी होणे आवश्‍यक. नदीजोड प्रकल्प राबवायला हवा. गृहबांधनी व उद्योगांना जलपुनर्भरण सक्तीचे करावे. पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषीत करावे. लहान-लहान शेततळी व धरणांचा विकास करावा अशा विविध उपाययोजना करून जलनियोजन व जलव्यवस्थापन करून भारतातील पाणी प्रश्‍नावर कायमस्वरूपी उपाय करता येऊ शकतात.

डॉ. शंकररावांचे मोठे योगदान

डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी आपल्या कारकिर्दीत मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात जायकवाडी, विष्णुपुरी, ईसापूर, सिद्धेश्‍वर, येलदरीसारख्या प्रकल्पातून शेतीसाठी सिंचनाची सोय केलेली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील लहान मोठ्या अनेक प्रकल्पाच्या उभारणीबरोबरच जलसिंचनाच्या क्षेत्रात भरीव योगदान दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना जलपुरुष, मराठवाड्याचे भगीरथ म्हणून नावलौकिक प्राप्त झालेला आहे.असे असतानाही सद्यपरिस्थितीत निसर्गाचा लहरीपणा, वाढते प्रदूषण, प्रचंड वृक्षतोड, पाण्याची नासाडी, जलसाठ्यात वाढलेले गाळाचे प्रमाण, भूजलाचा अधिक उपसा, चुकीच्या सिंचन पद्धती आदी कारणांमुळे दिवसेंदिवस पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे. हेही वाचा - ‘या’ शहरात विसंगत रक्तगट किडनीचे यशस्वी प्रत्यारोपण पाण्याचे व्यवस्थापन आवश्‍यकच

‘‘डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या कष्टाची ओळख, जाणीव जागृती समाजामध्ये करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. याच उदात्त हेतूने आम्ही राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करत असतो. २८ डिसेंबर रोजी ही परिषद झाली असून, त्यात शाश्‍वत विकासासाठी जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन तसेच पाण्याच्या समस्येवरील उपाययोजना या विषयांवर चर्चा झाली’’

- डॉ. बालाजी आव्हाड (भूगोल विभाग, शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय, अर्धापूर जि.नांदेड)

