समाजाने नाकारलेल्या ‘या’ घटकांची स्मशानभूमीसाठी धडपड

नांदेड : समाजाने नाकारलेल्या ‘या’ घटकाला आयुष्यभर जगण्याच्या खस्ता खाव्या लागतात. एवढेच नाही तर त्यांना राहण्यासाठी निवारासुद्धा किरायाने मिळत नाही. त्यांना कोणी घर देत नाही. मिळेल त्या ठिकाणी आपले वास्तव्य करणारा हा घटक मागील काही वर्षापासून स्मशानभूमीसाठी धडपडत आहे. अखेर या घटकांनी थेट प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दीपक धोळकिया यांच्याकडे मागणी केली आहे. यात न्यायालय नक्कीच लक्ष घालणार असल्याचा विश्‍वास न्यायालयाने दिला. आहे त्या स्मशानभूमीत त्यांना अंत्यविधी करू दिल्या जात नाही. त्यामुळे त्यांना अंत्यविधीसाठी खूप खास्ता खात कुठल्यातरी निर्जनस्थळी रात्री अंत्यस्कार करण्यात येते. तृतीयपंथीयांना त्यांच्या मृत्यूनंतरही स्मशानभूमी मिळत नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांच्या अंत्यविधीचा प्रश्न गंभीर ठरत असतो. नांदेड शहर व जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांसाठी स्मशानभूमीची जागा उपलब्ध करून देण्याचे अनुषंगाने लवकरात लवकर प्रयत्न केले जातील असा विश्वास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्यायधीश राजेंद्र रोटे यांनी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दीपक धोळकिया यांच्या वतीने दिला. हेही वाचा - चिमण्या बाजारात कशासाठी गर्दी? जिल्ह्यात ५०० हून अधिक तृतीयपंथी जिल्हा न्यायालय परिसरातील महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या कार्यालयात प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश राजेंद्र रोटे यांच्या उपस्थितीत आज तृतीयपंथीयांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत न्यायाधीश रोटे यांनी तृतीयपंथीयांच्या विविध समस्या जाणून घेतल्यानंतर स्मशानभूमीचा प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्याबाबत त्यांना आश्वासित केले. शहर व जिल्ह्यात जवळजवळ ३०० हून अधिक तृतीयपंथी आहेत. आयुष्यभर असंख्य प्रश्नांचा सामना करणाऱ्या तृतीयपंथीयांचे जीवन वेदना आणि समस्यांनी भरलेले आहे. न्यायालयाची आहे मदत ना कुटुंब, नातेवाईक, ना जिव्हाळ्याची माणसं अस संघर्षमय जीवन जगणाऱ्या तृतीय पंथीयांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणारे अधिकारीही नसतात. अशा परिस्थितीत तृतीयपंथीयांच्या सामाजिक जीवनातील असंख्य प्रश्न जाणून घेतल्यानंतर तृतीयपंथीयांच्या स्मशानभूमीचा प्रश्‍न जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायमूर्ती राजेंद्र रोटे यांनी लावून धरला. नांदेड जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांसाठी समशानभूमी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने नांदेडच्या जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांशी आपण त्वरित चर्चा करू त्या अनुषंगाने तृतीयपंथीयांना लवकरात लवकर स्मशानभूमीची जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करू असा विश्‍वास न्यायमूर्ती रोटे यांनी तृतीयपंथीयांना दिला. येथे क्लिक करा - नांदेड पोलिसांकडून मांडूळ तस्करांची टोळी अटक स्मशानभूमी व घरकुलांची केली मागणी जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांवर होणारे अन्याय व त्यांच्या हक्कासाठी लढणारी गौरी ही शहराच्या सांगवी भागात किरायाने राहते. ती स्वत: दुग्धव्यवसाय करून आपल्या शिष्यांना मदत करते. एवढेच नाही तर ती धार्मिक कार्यक्रमात सक्रीय असते. आम्हाला सरकारने स्मशानभूमी व घरकुल दिले तर नक्कीच आमचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल असे मत तीने ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली.

- गौरी देवकर, तृतीयपंथीयांचे प्रमुख, नांदेड.

