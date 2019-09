जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी गिरवणार आधुनिक वर्गखोल्यांत धडे 

औरंगाबाद- शाळेत आपली मुलं शिकतात. त्यामुळे शाळेत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाप्रमाणे आपलीही आहे, या विचारांतून जळगाव मेटे (ता. फुलंब्री) येथील ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून गावातील जिल्हा परिषद शाळेतील वर्गखोल्या आधुनिक केल्या. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना शहरी इंग्रजी शाळेप्रमाणे दृकश्राव्य माध्यमासह आनंदी वातावरणात शिक्षण मिळत आहे. मागील पाच वर्षांत या शाळेसाठी पालकांनी लोकसहभागातून 20 लाखांपेक्षा अधिक खर्च केला. त्याअंतर्गत शाळेत आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. या शाळेने महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शाळा मंडळ (एमआयईबी) संलग्नता मिळविण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून अंगणवाडीला शाळेशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने अंगणवाडीच्या वापरात नसलेल्या वर्गखोल्या लोकसहभागातून आधुनिक करण्यात आल्या आहेत. या अत्याधुनिक खोल्यांचे उद्‌घाटन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पवनीत कौर यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी सभापती सर्जेराव मेटे, शिक्षणाधिकारी सूरजप्रसाद जयस्वाल, गटविकास अधिकारी श्री. दांडगे, सविता फुके, आप्पा मेटे आदींची उपस्थिती होती. सीईओ कौर यांनी प्रकल्पाची पाहणी करून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या आहेत सुविधा

जळगाव मेटे येथील शाळेत भोजनासाठी आकर्षक टेबल, परसबाग, आधुनिक क्‍लासरूम, संगणक प्रयोगशाळा, क्रीडांगण, अभ्यासिका, प्रत्येक वर्गात एलईडी दिवे, सौरऊर्जा तंत्रज्ञान आदी सुविधा आहेत. "डिझाईन फॉर चेंज' या उपक्रमाअंतर्गत मुलांनी झाडांच्या पालापाचोळ्यापासून कंपोस्ट खतनिर्मिती केल्याने येथील कचरा प्रश्‍नही मार्गी लागला आहे. या शाळाही लागल्या कामाला

गाडीवाट (ता.औरंगाबाद), वरवंडी तांडा क्रमांक- दोन (ता. पैठण) व केराळा (ता. सिल्लोड) येथील जिल्हा परिषद शाळाही कामाला लागल्या आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील एक हजारपेक्षा जास्त शिक्षक व पालकांनी वाबळेवाडी (जि. पुणे) शाळेचा अभ्यास दौरा केला आहे. सध्या जिल्ह्यातील शंभर शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक व शाळा समित्या प्रयत्न करीत आहेत.

