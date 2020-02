Photos - रांगोळींनी भरला ‘त्याच्या’ आयुष्यात रंग...!

जिंतूर (जि.परभणी) : कला शिक्षकाची पदविका घेऊनही नोकरी मिळाली नाही. त्यातच घरी अठराविश्व दारिद्र्य, हाताला कोणतेच काम नाही. पोटाची खळगी भरण्याचे वांदे. शेवटी स्वत:जवळच्या रांगोळी कलेनेच ज्ञानेश्वर बर्वेंच्या आयुष्यात रंग भरले. संस्कार भारती, पोर्टेड रांगोळीतून ज्ञानेश्वरने स्वत:ची ओळख निर्माण केली. महाराष्ट्रासह कर्नाटक राज्यातही रांगोळीसाठी त्याला बोलविले जाते. कलेच्या जोरावर ज्ञानेश्वरने मिळविलेले यश तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहे. परभणी जिल्ह्यातील कौसडी (ता. जिंतूर) या छोट्याशा गावात राहणारा ज्ञानेश्वर बर्वेच्या घरी अवघी तीन एकर कोरडवाहू जमीन. त्यात चार भावंडांसह सहा माणसं घरात. वडिलांनी मोलमजुरी करून घराचा गाडा कसाबसा ओढला; पण आता वडील थकलेत. कुटुंबात ज्ञानेश्वर सर्वात लहान. उन्हाळ्यात गावातील पाणीटंचाई काळात ज्ञानेश्वरने घागरभर पाणी तीन रुपयांत विकून वडिलांना घर चालविण्यास मदत केली. दुसऱ्यांच्या शेतात कापूस वेचणी, गिट्टी खदानीवर मजुरी करणे, अशी कामे वेळप्रसंगी ज्ञानेश्वरने केली.

रांगोळीतून गजानन महाराजांचे चित्र रेखाटताना ज्ञानेश्वर बर्वे

शिक्षणासाठी आत्याने मोडले सोने

लहानपणापासूनच ज्ञानेश्वरला चित्रकलेची आवड. बारावीनंतर आत्याने अंगावरचे सोने मोडून त्यांना परभणी येथील रवींद्रनाथ टागोर चित्रकला महाविद्यालयात कला शिक्षक पदविका (आर्ट टीचर डिप्लोमा) करण्यासाठी पाठविले. पदविका घेतली, मात्र, शिक्षक भरतीच नसल्याने कुठेही नोकरी मिळाली नाही, की हाताला काम मिळाले नाही. शेवटी स्वत:जवळ असलेल्या रांगोळी कलेने आधार दिला. हेही वाचा - बापरे...! फक्त खूनच नाही, तर जाळूनही टाकले रांगोळीतून वेगळी ओळख

संस्कारभारती रांगोळीसोबतच निसर्गातील प्रत्येक छटा, मानवी चेहरे रांगोळीतून रेखाटण्यास सुरवात केली. कौसडीसारख्या छोट्याशा गावात एकदा महादेव मंदिरात ज्ञानेश्वर यांनी रेखाटलेली रांगोळी सर्वांच लक्ष वेधून गेली. पुढे लग्न समारंभ असो, की कोणाचा वाढदिवस, कोणताही घरगुती कार्यक्रम असला की ज्ञानेश्वरला बोलाविण्यात येऊ लागले. संस्कार भारती, पोर्टेडसारख्या रांगोळीतून त्यांनी स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली.

तानाजी चित्रपटातील अजय देवगणचे रांगोळीतून रेखाटलेले चित्र

राज्यासह परराज्यातही मागणी

जिंतूर शहरात गतवर्षी नऊ हजार ३८८ स्क्वेअर फुटांची छत्रपती शिवाजी महाराजांची भव्य रांगोळी त्यांनी काढली. तेव्हा खऱ्या अर्थाने प्रकाशझोतात आला. चित्रकला, रंगकाम, मातीपासून मूर्ती, रांगोळी हे त्यांच्या रोजगाराचं साधन बनलं. पांढऱ्या रांगोळीत लेक कलर मिसळून मानवी चेहऱ्याची ते हुबेहूब ठेवण करतात. महिन्यातून किमान पंधरा दिवस त्यांच्या हाताला काम मिळते. राज्यासह कर्नाटकातही रांगोळी काढण्यासाठी ज्ञानेश्वरला बोलविले जाते. त्यातून मिळत असलेल्या पैशातून ते सध्या आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्याच्या कलेची दखल महाराष्ट्र मीडियाने घेऊन त्याला ‘महाराष्ट्र कलाभूषण पुरस्कारा’ने सन्मानित केले. यासह अनेक सेवाभावी संस्थांकडून त्यांना पुरस्कार मिळाले.

