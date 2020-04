कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर काळात घ्या पोटाची काळजी

नांदेड : भारत हा संस्कृतीप्रधान आणि कृषीप्रधान देश आहे. आपल्या देशात वर्षभरात जवळपास दोन ते अडीच महिने सर्व धर्मियांचे मिळून उत्सव, सण आणि त्या अनुषंगाने होणारे समारंभ आपण साजरे करत असतो. नुकतेच चैत्र नवरात्र पार पडले आणि आता दहा दिवसांवर मुस्लिम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना कडक उन्हाळ्यात येऊ घातला आहे. या उत्सवामध्ये आपण खूप विविध प्रकारचे अन्न खात असतो खूप हिंडत-फिरत व नातेवाईक मित्रांना भेटत असतो. पण यावर्षी निसर्गाने आपल्यावर एक विचित्र आणि जबरदस्तीने लादलेला ‘उत्सव’ साजरा करण्याची सक्ती केली आहे. अर्थातच ‘कोरोना’ मागील वीस दिवसांपासून आपण हा उत्सव साजरा करत आहोत. या उत्सवाच्या अटी थोड्या वेगळ्या आहेत. उत्तम आरोग्यासाठी काळजी घ्यावी

कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर हिंडणे फिरणे नातेवाइकांना भेटता येणार नाही. या उत्सवात गोड-धोड आणि खूप खाता येणार नाही. या उत्सवात कोणत्या मुहूर्तावर काय करावे याचं बंधन नाही. या उत्सवात अभ्यंगस्नान दिवसातून दोन वेळा केल्याने जास्त पुण्य मिळेल यात शंका नाही. हा उत्सव साधारणपणे एक ते तीन महिने चालणार आहे. या उत्सवाच्या अटी पाळणाऱ्यांना ‘जीवन’ आणि ‘उत्तम आरोग्य’ हे दोन अमूल्य अश्या भेटवस्तू किंवा बक्षीस मिळणार आहे. हेही वाचा....नांदेडमध्ये आरोग्य यंत्रणा करतेय मिशन मोडवर काम... पंधरा ते वीस मिनिटे अंघोळ करावी

या उत्सवादरम्यान काय केल्याने आपल्या पोटावर आणि मनावर ताण येणार नाही हे थोडक्यात पाहू. सकाळी उठल्यावर भरपूर साबण लावून किमान १५ ते २० मिनिटे अभ्यंगस्नान करावे. त्यानंतर योग, प्राणायाम आणि व्यायाम अवश्य करावा. घरातील सर्व व्यक्तींनी एकत्र पण फक्त तीन हातांचे अंतर ठेवून नाश्ता करावा. नाश्त्याचे सर्व सामान मध्यभागी ठेवावे. नाश्ता हा मोड आलेल्या कडधान्याची उसळ, दही, ताक आणि शक्य असल्यास कोणतीही ताजी फळे आणि मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ घासून धुतलेल्या काकडी, टोमॅटो, गाजर इत्यादी सॅलड्सने करावा. गोड खाण्याची इच्छा असल्यास दोन किंवा चार चमचे (१५ मिलीचे) श्रीखंड, कलाकंद, किंवा एक पीस (तुकडा) कोणतीही मिठाई घ्यावी. एक कप चहा किंवा कॉफी घेण्यास हरकत नाही. हेही वाचलेच पाहिजे.... भाजीपाला, फळांची शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री आवडणारे सर्जनशील काम करावे

नाश्ता झाल्यावर, आपल्या आवडीचे घरकाम, बागकाम किंवा कपडे धुणे अशी कामे करावी जेणेकरून खाल्लेले पचेल आणि रिचेल सुध्दा. वरील कामे झाल्यावर एखादे पुस्तक किंवा वृत्तपत्रातील लेख जरूर वाचावा किंवा आपल्याला आवडणारे सर्जनशील काम करावे. दर एका तासाने आपल्याला स्वतःला आठवण द्यावी फक्त दोन ते तीन आठवड्यानंतर एवढा चांगला वेळ या कामासाठी उर्वरित आयुष्यात कदाचित मिळणार नाही. दुपारी आपल्या आवडीचा टीव्हीवरील कॉमेडी किंवा धार्मिक शो पहावा. दिवसभरात चार ते पाच लिटर पाणी प्यावे

दुपारच्या जेवणात शक्यतो एक चपाती किंवा एक भाकरी, वाटीभर दाळ किंवा भाजी (फक्त एक चमचा तेल असलेली) आणि अर्धी वाटी भात खावा. जेवणाआधी पोट भरेल इतके टरबूज, खरबूज, काकडी, गाजर, खावीत. चपातीवर तेल लावलेले नको हे ध्यानात ठेवावे. जेवणानंतर ग्लासभर ताक जरूर प्यावे. दिवसभरात चार ते पाच लिटर पाणी प्यावे. संध्याकाळी बिनदुधाचा, अर्धा चमचा साखर टाकलेला चहा घ्यावा किंवा एक ग्लासभर लिंबू सरबत घ्यावे. रात्री किंवा उशिरा संध्याकाळी आपल्या घरासमोर नाका तोंडाला कपडा बांधून रखवालदाराची काम करावे किंवा फेऱ्या माराव्यात. रात्री फक्त एक वाटी शिजवलेली दाळ (कोणतेही) किंवा दोन फळे खावीत. रात्री एखादा तत्त्वज्ञानात्मक धार्मिक शो टीव्हीवर पहावा. नियमीत व्यायाम महत्वाचा

झोपण्यापूर्वी पुस्तकाचे चार पाने कमीत कमी वाचावीत किंवा आपल्या आवडीचे संगीत ऐकावे. या काळात व्यायामाची सवय असल्यास नियमित करावा, नसल्यास चालू करावा. कारण पचनसंस्था व्यवस्थित राहावी, भूक लागावी, पोट फुगु नये, गॅस होऊ नये, शौचास साफ व्हावी यासाठी शरीर हसत राहिले पाहिजे. योग, प्राणायाम, ध्यान, नियमित करून मन आणि पोटाची निगा योग्य राखली जाते. लक्षात ठेवा संयम, सहनशीलता, धैर्य या तीन गुणांनी फक्त पोटच नाही तर संपूर्ण मानवजातीचे योग्य रक्षण करण्यासाठी आपली नेमणूक परमेश्वराने केली आहे. म्हणजेच आपल्या शेजाऱ्याचे ‘देव’ आपणच आहात ही अतिशयोक्ती नाही. - डॉ. नितीन जोशी

पचनसंस्थाविकार तज्ज्ञ, नांदेड.

