रेल्वेत नौकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून वसमतच्या तरुणाला १० लाखाला फसवले

वसमत ( जिल्हा हिंगोली ) : रेल्वेत नौकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत (Railway job) तालुक्यातील शिवपुरी येथील तरुणांची आँनलाईन १० लाख रुपयांची फसवणूक (online fraud) केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत वसमत शहर पोलिस ठाण्यात (Wasmat police) उत्तरप्रदेश येथील आरोपी विरोधात गुरुवारी ( ता. १३ ) फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (The youth of Wasmat was cheated for Rs 10 lakh by showing the lure of getting a job in the railways)

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील शिवपुरी येथील पंडीत सुधाकर ढवळे (वय २८) या तरुणाला संतोष बनवारीलाल सरोज राहणार बोडेपुर तालुका मछली शहर जि. जोनपुर (उत्तर प्रदेश) याने तुला रेल्वेत नौकरी लावून देतो असे आमिष देत १० लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यानुसार आरोपीने ता. १९ जुलै २०१८ ते ता. ३१ जुलै २०१९ या कालावधीत पंडीत ढवळे यांच्या बँक आँफ इंडिया शाखा वसमत व नांदेड मर्चंट बँक शाखा वसमतच्या अकाउंटमधून १० लाख रुपये काढून घेतले.

मात्र यानंतर सदरील तरुणाने संपर्क बंद केल्यानंतर पंडीत यांच्या लक्षात आले की आपली फसवणूक झाली. पंडीत ढवळे यांनी वसमत शहर पोलिस ठाण्यात गुरुवारी लेखी फिर्याद दिल्यानंतर आरोपी विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास पोलिस निरीक्षक शिवाजी गुरमे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. बोधनापोड करीत आहेत.

अनेक तरुणांची फसवणूक झाल्याची शक्यता

शहर व तालुक्यातील अनेक सुशिक्षित बेकार तरुणांना नौकरी, व इतर कारणाने फसवणूक झाल्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणात बहुतांशी आरोपी उत्तर प्रदेश येथील असल्याचे बँक ट्रँन्झँक्शनवरुन सिध्द होते.

