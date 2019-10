जालन्यात वीज पडून तीन शेतमजुरांचा मृत्यू

जालना : शेतात काम करत असताना वीज पडून तीन मजुरांचा रविवारी (ता.सहा) दुपारी बारा वाजता मृत्यू झाला आहे. जालना तालुक्यातील सेवली शिवारात ही घटना घडली. गयाबाई गजानन नाईकनवरे (वय 35 रा.भागडे सावरगाव), संदिप शंकर पवार व मंदाबाई नागोराव चाफळे (दोघेही रा.सेवली) अशी मृत शेतमुजरांची नावे आहेत. तिन्ही मजुर सोयाबीन पिकांची काढण्यासाठी गावातील एका शेतकऱ्यांच्या शेतात गेले होते. दुपारी अचानक आकाशात ढगांचा गडगडात होऊन विज कोसळली. ही विज या शेतमजुरांच्या अंगावर कोसळल्याने तीघांचा जागीच मृत्यू झाला. सदर घटनेची माहिती मिळताच तलाठी व मंडळअधिकारी यांनी घटनास्‍थळी पोचून घटनेचा पंचनामा केला. तीघांचे मृतदेह सेवली आरोग्य केंद्रात उत्तरणीय तपसणीसाठी हलवण्यात आल्याची माहिती ग्रामपंचायत सदस्य शिवराज तळेकर यांनी दिली.

Web Title: Three farm laborers die in Jalna district due to heavy rain