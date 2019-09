औरंगाबादेत तिहेरी हत्याकांड

औरंगाबाद : ओळखीतल्याच तरुणाने एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी व मुलाचा चाकुने सपासप वार करुन निघृण खून केला. ही भयंकर घटना औरंगाबादेतील चिकलठाणा परिसरातील चौधरी कॉलनीत बुधवारी (ता. 25) रात्री पावणे आठच्या सुमारास घडली. अमोल भागीनाथ बोरडे (वय 23, रा. चौधरी कॉलनी) असे संशयिताचे नाव असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. या घटनेने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिस व स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार कमलबाई दिनकर बोराडे (वय 50), दिनकर भिगाजी बोराडे (वय 55) व भगवान दिनकर बोराडे (वय 26, सर्व रा. चौधरी कॉलनी) अशी खून झालेल्यांची नावे आहेत.

Web Title: three murder in Aurangbad in one family