राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठकीत हिंगोली जिल्ह्यासाठी एकुण ५८.३२  कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर

हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यातील विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजना २०२१- २२ या आर्थिक वर्षाकरीता सर्वसाधारण वार्षिक योजनेतंर्गत प्रत्यक्ष १०१ कोटी

६८ लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली आहे. औरंगाबाद येथे सोमवारी ( ता. १५ ) आयोजित राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठकीत जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी ३२२ कोटी २८ लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली होती. त्यापैकी सर्वसाधारण वार्षिक योजनेतंर्गत ५८. ३२ कोटी ( ५७. ३६ टक्के ) अतिरिक्त निधी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्याचा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) आराखडा १६० कोटी रुपयांचा झाला असून त्यास वित्त व नियोनज मंत्री अजित पवार यांनी मंजूरी दिली आहे. औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षेत आयोजित राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन व संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष गणाजी बेले, आमदार राजू नवघरे, सतिष चव्हाण, विक्रम काळे अप्पर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, हिंगोली जिल्ह्याचे पालक सचिव एन. आर. गद्रे, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. हेही वाचा - नांदेड : कत्तलीसाठी घेवून जाणाऱ्या २४ बैलांना इतवारा पोलिसांमुळे मिळाले जिवदान यावेळी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्याची सविस्तर माहिती सादर केली. औंढा नागनाथ आणि सिध्देश्वर पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी तसेच जिल्ह्यातील विविध विकास कामासाठी आवश्यक अतिरिक्त निधीबाबतचे सादरीकरण केले. यावेळी आमदार राजू नवघरे यांनी सिध्देश्वर कँम्प पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली.

तसेच बैठकीत वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी कोविड- १९ मध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी आणि प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती निधी मधून कोविड-१९ करीता भौतिक पायाभूत उत्कृष्ट सोयीसुविधा, रामलीला मैदानाचे सुशोभिकरण, वन पर्यटन आदी उत्कृष्ट कामे केल्याबद्दल ५८. ३२ कोटी अतिरिक्त निधी वाढवून देत असल्याचे सांगून सदर निधी हा जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



