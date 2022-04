पेट्रोलपंपावर गावठी कट्ट्याचा धाक दाखवून ७४ हजार लुटले, जालन्यातील घटना

बदनापूर (जि.जालना) : तालुक्यातील दावलवाडी शिवारातील एका पेट्रोलपंपावर दुचाकीवर आलेल्या दोघा जणांनी शुक्रवारी (ता.२२) दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास गावठी कट्ट्याचा धाक दाखवत पेट्रोल व डिझेल देणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांच्या खिशातील ७४ हजार ८५० रुपये बळजबरीने चोरून नेले आहे. भरदिवसा फिल्मी स्टाईलने घडलेल्या या घटनेमुळे जालना (Jalna) - औरंगाबाद महामार्गावरील व्यावसायिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी त्या दोघा अनोळखी दरोडेखोरांविरुद्ध शुक्रवारी बदनापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Two Men Looted 74 Thousand From Petrol Pump In Badanapur Of Jalna)

या बाबत पेट्रोलपंपावर काम करणारा शेख इरफान शेख हमीद (रा. सेलगाव, ता.बदनापूर) यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ते दावलवाडी शिवारातील सारथी पेट्रोलपंपावर पेट्रोल (Petrol) व डिझेल भरण्याचे काम करतात. दरम्यान, दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास काळ्या-पांढऱ्या रंगांची दुचाकी पेट्रोलपंपावर आली. तिथे दुचाकीवरील दोघांनी अचानक त्यांना गावठी कट्ट्याचा धाक दाखवत त्यांच्या खिशातील ६६ हजार ९८० रुपये व दुसरे कर्मचारी योगेश बाबासाहेब गाढेकर यांच्या खिशातील ७ हजार ८७० रुपये असा एकूण ७४ हजार ८५० रुपयांची रक्कम बळजबरीने चोरून नेली आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी व पोलिस निरीक्षक शिवाजीराव बंटेवाड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली. या प्रकरणाचा अधिक तपास फौजदार वाघ करीत आहेत.