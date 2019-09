त्या पीडितेचे 72 तासांनी होईल शवविच्छेदन : डॉ नीलम गोरे

औरंगाबाद : चेंबूर चुनाभट्टी परिसरात अत्याचार झालेल्या पीडितेचा बुधवारी (ता. 28) घाटी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. आरोपींना अटकेपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही आणि शवविच्छेदन करण्याचा प्रयत्न केल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा नातेवाईकांनी दिला. त्यामुळे तिसरा दिवस उजेडला तरी पिडीतेचा मृतदेह शितगृहात आहे. दरम्यान, शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घाटीत भेट देवून या घटनेविषयी माहिती घेतली. तसेच 72 तासानंतर अत्यावश्यक बाब म्हणून शवविच्छेदन होईल. आरोपींना पकडण्यासाठी ते गरजेचे असून त्यासाठी नातेवाईक, तसेच विविध संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

Web Title: The victim will be discharged within 72 hours said Dr Neelam Gore