परिवर्तन मल्टिस्टेटचा मुख्य आरोपी अलझेंडे न्यायालयात हजर, करोडो रुपयांच्या अपहार प्रकरणी होता फरार

माजलगाव (जि.बीड) : शहरातील परिवर्तन मल्टिस्टेटच्या ठेवीदारांची कोट्यावधी रूपयांची फसवणुक करत मागील तिन वर्षांपासून फरार असलेला अध्यक्ष विजय अलझेंडे हा मुख्य आरोपी माजलगाव न्यायालयात मंगळवारी (ता.नऊ) स्वतःहून हजर झाला. येथील परिवर्तन मल्टिस्टेट व सामाजिक परिवर्तन सहकारी पतसंस्थेचा अध्यक्ष विजय उर्फ भारत अलझेंडे हा कोट्यावधी रूपयांचा अपहार करून मागील तीन वर्षांपासून फरार होता. जास्ती व्याजदराचे आमिष दाखवल्याने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ठेवीदारांनी ठेवी ठेवलेल्या होत्या. मल्टिस्टेटच्या माध्यमातुन मराठवाड्यामध्ये १२ व पुण्यामध्ये एक अशा तेरा शाखा सुरू केल्या होत्या. तर एक सहकारी पतसंस्था सुरू होती. ठेवीदारांच्या ठेवीचा अपहार करत मागील तीन वर्षांपासुन विजय अलझेंडे फरार होता. मंगळवारी स्वतःहून दुपारी चार वाजता येथील अतिरिक्त सत्र व जिल्हा न्यायालयात हजर झाला. अतिरिक्त सत्र व जिल्हा न्यायाधीश अरविंद वाघमारे यांनी मंगळवारपर्यंत (ता. २३) जिल्हा न्यायालयात रवानगी केली आहे. दरम्यान तालुक्यासह मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणावर ठेवीदारांच्या कोट्यावधी रूपयांच्या अपहार प्रकरणाचा मुख्य सुत्रधार न्यायालयाला शरण आल्याने ठेवीदारांना ठेवी मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. संपादन - गणेश पिटेकर

Web Title: Vijay Alzende Present Before Court In Case Of Pariwartan Multistate Majalgaon Beed News