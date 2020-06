ब्लिचिंग पावडर संपल्याने लातूरचा पाणीपुरवठा बंद, महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

लातूर : शहराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या हरंगुळ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी शुद्ध करण्यासाठी ब्लिचिंग पावडरच नसल्याने मंगळवारचा (ता. १६) पाणीपुवरठा बंद करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. ब्लिचिंग पावडरचा साठा ठेवणे गरजेचे असते; पण याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्षामुळे परिणाम आहे. महापालिकेच्या वतीने शहराला दहा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाणी शुद्ध करण्यासाठी ब्लिचिंग पावडर तथा तुरटी या लागणाऱ्‍या अत्यावश्यक सेवांचा भाग आहे; परंतु महापालिका प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे ब्लिचिंग पावडरचा साठा वेळेत उपलब्ध केला गेला नाही. याचा परिणाम मंगळवारी हरंगुळ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे. शहरातील पथदिव्यांच्या संदर्भात महापालिकेने ईएसएल या कंपनीशी करार केला आहे. हा करार समाप्त होऊन चार महिने झाले. केवळ करार करणे इतकेच काम महापालिका प्रशासनाला करावयाचे होते; परंतु हा करार प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. ज्यामुळे ऐन पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी बल्ब, वायर खराब झाल्यामुळे दिवे बंद आहेत. यासाठी येणारा खर्च हा राज्य सरकार करते. त्याचा कुठलाही बोजा महापालिकेवर नाही, असे असतानाही केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लातूरकरांचे हाल होत आहेत. दरम्यान, भाजपचे सभागृह नेता ॲड. शैलेश गोजमगुंडे यांनी ही बाब आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली आहे. लातूरकरांना अडचण येणार नाही, यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. लातूर जिल्ह्यातील ६६८ जण होम क्वारंटाइनमध्ये, कोरोनाच आलेख वाढतोय प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचा नमुना समोर आला आहे. ब्लिचिंग पावडर नसल्याने पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. यावर प्रशासन टाळेबंदीचे कारण देत आहे; परंतु टाळेबंदीच्या काळात अशा अत्यावश्यक सेवा केंद्र व राज्य सरकारने सुरूच ठेवल्या आहेत. केवळ मनपाच्या अकार्यक्षम प्रशासनामुळे लातूरकरांच्या जिवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. ईएसएल कंपनीशी करारही केला गेला नाही. याचा परिणाम आज शहरातील अनेक पथदिवे बंद आहेत. याचाही फटका लातूरकरांना बसत आहे. ही अत्यंत निंदनीय बाब असून आयुक्तांच्या लक्षात आणून देण्यात आले आहे. यावर जर त्वरित कार्यवाही नाही झाली तर कायदेशीर पद्धतीने दाद मागण्यात येईल. याकडे महापालिकेच्या प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

- ॲड. शैलेश गोजमगुंडे, सभागृह नेता, भाजप, महापालिका



Web Title: Water Supply Of Latur Cut, Want Of Bleaching Powder