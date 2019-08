वडगावात 23 किलोमीटरहून टॅंकरने पाणीपुरवठा

तुळजापूर (जि. उस्मानाबाद) ः तालुक्‍यातील वडगाव (काटी) गावाला ऐन पावसाळ्यातही 23 किलोमीटरहून टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. गावाच्या परिसरातील पाण्याचे स्रोत कोरडे पडल्याने ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तालुक्‍यात दुष्काळाची दाहकता गंभीर आहे. वडगाव (काटी) गावातील सर्वच पाणी स्रोत आटल्यामुळे तामलवाडी (ता. तुळजापूर) येथून सुमारे आठ किलोमीटरवरून पाणीपुरवठा जुलै 2019 पर्यंत करावा लागला. तामलवाडी येथीलही स्रोतातील पाणीपातळी खालावल्याने सांगवी (काटी) येथून 23 किलोमीटरवरून पाणी टॅंकरने वडगाव (काटी) येथे आणावे लागत आहे. सांगवी (काटी), सुरतगाव, तामलवाडीमार्गे वडगाव (काटी) येथे टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. वडगाव येथील पाणीपुरवठ्याच्या दोन्ही विहिरी कोरड्या आहेत. वडगाव येथील लोकसंख्या दोन हजार 700 आहे. गावात निम्यापेक्षा जास्त द्राक्षबागा पाण्याअभावी काढून टाकल्या आहेत. काही द्राक्षबागा शेतकऱ्यांनी पाणी विकत घेऊन टॅंकरद्वारे पाणी आणून जगविल्या आहेत. राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून सावरगाव तलावातून एक कोटीची पेयजल योजना मंजूर आहे. विहिरीचे कामही झालेले आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना पावसाळ्यातही करावा लागत आहे. पशुधन जगविण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. शेतातून उत्पन्न येण्याची फारशी आशा नाही. शेतीपूरक दुग्धव्यवसायही पाणी, चाराटंचाईमुळे अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांनी कसे जगायचे, असा प्रश्न आहे.

- सौदागर माळी, शेतकरी. गावातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. शेतातील पिके पाण्याअभावी सुकली आहेत. सांगवी (काटी) येथील पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीतून टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.

- संपत शेंडगे, सरपंच.

Web Title: Water supply by tanker over 23 kms in Wadga