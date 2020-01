नांदेडात नगरकीर्तन यात्रेचे उत्साहात स्वागत

नांदेड : शीख धर्माचे दहावे गुरू श्रीगुरू गोबिंदसिंघजी महाराज यांचा ३५३ वा प्रकाशपर्व तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब येथे श्रद्धा व भक्तीच्या वातावरणात साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त हजारो सर्वधर्मीय भाविकांनी गुरुवारी (ता. दोन) पहाटेपासून गुरुद्वारात दर्शनासाठी रांगा लावल्या होत्या. गुरुद्वारात सर्व धार्मिक विधी जत्थेदार संतबाबा कुलवंतसिंघजी यांच्या मार्गदर्शनात आणि पंजप्यारे साहिबान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले.

शोभायात्रेत साहसी खेळांची प्रात्यक्षिके सादर करताना

सजीवटींनी वेधले लक्ष

प्रकाशपर्वाचे औचित्य साधून गुरुद्वाराच्या इमारतीवर रंगीत रोषणाई करण्यात आली, तसेच इमारतीच्या आतील भागात फुलांची सजावट करण्यात आली होती. सेवाभावी समूहांनी भाविकांना लंगरप्रसाद वाटून आनंद व्यक्त केला. या वेळी गुरुद्वारा बोर्डाचे सचिव रवींद्रसिंघ बुंगई, बोर्डाचे समन्वयक सदस्य परमज्योतसिंघ चाहल, वरिष्ठ सदस्य गुरुचरणसिंघ घडीसाज, गुरमितसिंघ महाजन, मनप्रितसिंघ कुंजीवाले, सरदुलसिंघ फौजी, जगबीरसिंघ शाहू, भागिंदरसिंघ घडीसाज, गुरुद्वारा बोर्डाचे अधीक्षक गुरविंदरसिंघ वाधवा, डी. पी. सिंघ चावला, रंजितसिंघ चिरागिया, ठाणसिंग बुंगाई, नारायणसिंघ नंबरदार, हरजितसिंघ कडेवाले, रविंदरसिंघ कपूर आदींनी योगदान दिले.

जागोजागी नगरकिर्तन यात्रेचे फुलांच्या पाकळ्यांनी स्वागत केले

प्रकाशपर्वानिमित्त नगरकीर्तन यात्रा

श्रीगुरू गोबिंदसिंघजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त नगरकीर्तन यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब येथून दुपारी अरदास करून मिरवणुकीची सुरवात झाली. या वेळी संतबाबा कुलवंतसिंघजी, संतबाबा ज्योतींदरसिंघजी, हेडग्रंथी काश्मीरसिंघजी, मीतग्रंथी अवतारसिंघ शीतल, रामसिंघजी धुपिया, जोगिंदरसिंघजी आणि धार्मिक क्षेत्रातील संत उपस्थित होते. नगरकीर्तन यात्रा गुरुद्वारा गेट नंबर एक ठिकाणाहून सुरू होऊन गेट नंबर एक, हनुमान मंदिर चौक, संतबाबा हजुरासिंघजी मार्ग, जुना मोंढा टॉवर, बालाजी मंदिर, गुरुद्वारा चौक, महावीर चौक, वजिराबाद, शिवाजी महाराज पुतळा, महात्मा गांधी पुतळा, चिखलवाड़ी मार्गे गुरुद्वारा गेट नंबर एक मार्गे रात्री उशिरा गुरुद्वारात परत आली. यात्रेत पालखी वाहन, निशान साहेब, गतका जत्थे, कीर्तन जत्थे, भजन मंडळी, बॅंड पथक यांचा समावेश होता. नगरकीर्तन यात्रेचे जागोजागी स्वागत करण्यात आले.

शोभायात्रेत सहभागी झालेले शीख बांधव



