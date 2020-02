Video and Photos : नांदेडच्या कुसुम महोत्सवात खासदार कोल्हे काय म्हणाले, ते वाचाच

नांदेड : ``जेव्हा जेव्हा आपण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणतो; तेव्हा मागे वळुन बघा. तुम्हाला छत्रपती शिवाजी यांच्यावर राजमाता जिजाऊ यांचे संस्कार दिसतील. मात्र, आज तसे शिवाजी जन्माला येण्यापूर्वी मॉं साहेब जिजाऊ जन्माला याव्या लागतील आणि त्यांना भक्कमपणे साथ देणारे शहाजी राजे असायला पाहिजे’, असे मत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केले. तरच महिला सक्षम होतील

डॉ. कोल्हे म्हणाले की, जेव्हा महिलांच्या सक्षमीकरणाचा उल्लेख होतो. तेव्हा आईने आपल्या मुलावर संस्कार घालताना ‘तु’ जसा जन्माला आला तसाच ‘ती’ सुद्धा जन्माला आली आहे. आणि मुलिंना सुद्धा सांगा ‘तु’ काही पांगळी नाहीस तुला सुद्धा दोन हात, दोन पाय आहेत. त्यामुळे ‘तु’ स्वतःला कमी समजुन घेऊ नकोस असे ठणकावून सांगा तेव्हाच महिलांचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होईल. महिलांना मिळाले हक्काचे व्यासपीठ

पुरुषांनी कमावलेली सर्वच्या सर्व कमाई घरात येईलच असे नाही. परंतू एखाद्या महिलेने कमावलेले सर्वच्या सर्व पैसे, शंभरटक्के घरात येतात. हुन्नर आणि कला सर्वांमध्ये असतो. परंतू त्यांना वेळेवर योग्य व्यासपीठ मिळत नाही. म्हणून महिला मागे पडतात. कुसूम महोत्सवाच्या माध्यमातुन महिलांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. हा महिला सक्षमीकरणाचा देखावा नाही. तर महिलांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यात आले असून, या माध्यमातुन महिलांचा सर्वागिन विकास होईल. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल, असा विश्वासही खासदार डॉ. कोल्हे यांनी व्यक्त केला.

नांदेड - कुसुम महोत्सवानिमित्त महिलांनी शहरातून मोटरसायकल फेरी काढली होती.

‘हा’ राजकीय महोत्सव नाही

माजी आमदार अमिता चव्हाण म्हणाल्या, हा काही राजकीय महोत्सव नाही. जेव्हा मी ग्रामीण भागातील महिलांना भेटते तेव्हा त्यांच्यातील कला, कुसर आणि त्यांच्यातील वेगळेपण दिसून येते. त्यांच्या या कलेला व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे म्हणून कुसूम महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यापुढे देखील महिलांच्या कला गुणांना वाव देण्यासाठी हे व्यासपीठ अखंडपणे सुरु ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

नांदेड ः कुसुम महोत्सवातील दालनांचे फीत कापून उद््घाटन करताना खासदार डाॅ. अमोल कोल्हे. सोबत अमिता चव्हाण, डी. पी. सावंत, किशोर स्वामी व इतर.

कुसूम महोत्सव समितीच्या वतीने श्रीमती निमकर यांनी प्रास्ताविक केले. माजी महापौर शैलेजा स्वामी यांनी आभार मानले. यावेळी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी कुसूम महोत्सवातील महिलांच्या दिडशेहून अधिक दालनांना भेटी देवून महिलांना प्रोत्साहन दिले.

नांदेड ः श्रीजया व सुजया चव्हाण यांच्या दालनामध्ये जावून नागरिकांना दालनात विक्रीसाठी असलेल्या साहित्यांची माहिती देताना डाॅ. अमोल कोल्हे. (छायाचित्रे ः सचिन डोंगळीकर)



डाॅ. अमोल कोल्हे मार्गदर्शन करताना.



कुसुम महोत्सवाच्या उद््घाटनप्रसंगी उपस्थित महिला.



