Video/Photos : महाआघाडीचे नव्हे हे तर स्थगिती सरकार कोण म्हणाले....वाचाच...

नांदेड - राज्यात अमर, अकबर आणि अन्थनीचे सरकार स्थापन झाले आहे. गेल्या चार महिन्यात यांनी मागील भाजप सरकारच्या चांगल्या योजनांना स्थगिती देण्याचे काम केले असून एकही नवीन योजना किंवा काम केले नाही. त्यामुळे हे महाआघाडीचे सरकार नसून स्थगिती सरकार असल्याचा आरोप केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मंगळवारी (ता. २१) केला आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याच्या तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (ता. २५) जिल्हाभरात धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्याचाच भाग म्हणून भाजप शहर शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी श्री. दानवे पाटील बोलत होते. बैलगाडीतून नेतेमंडळी आंदोलनस्थळी

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी दहा वाजल्यापासून आंदोलन सुरु करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी एक वाजता राज्यमंत्री दानवे पाटील यांच्यासह खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, जिल्हाध्यक्ष व्यकंट पाटील गोजेगावकर, महानगराध्यक्ष प्रविण साले, चैतन्य देशमुख बैलगाडीतून आले. आंदोलनस्थळी माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर, माजी आमदार ओमप्रकाश पोकर्णा, दिलीप कंदकुर्ते, मिलिंद देशमुख, विनय सगर, डॉ. धनाजीराव देशमुख, दिलीप ठाकूर, विजय गंभीरे, दीपक कोठारी, ओमप्रकाश तापडीया, नवल पोकर्णा, दीपक पावडे, विनोद पावडे, आशिष नेरलकर, धनश्री देव, अरुंधती पुरंदरे, श्रद्धा चव्हाण, बेबीताई गुपिले, डॉ. शीतल भालके वैद्य, संध्या राठोड, विजया गोडघासे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

नांदेड ः केंद्रिय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे बैलगाडीतून आंदोलनस्थळी पोहचले (छायाचित्र ः सचिन डोंगळीकर)

शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर - चिखलीकर

शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर आणि महिलांवरील वाढते अत्याचारामुळे राज्यात महाआघाडीच्या निष्‍क्रिय सरकारविरुद्ध भाजपने एल्गार पुकारल्याचे सांगून खासदार चिखलीकर म्हणाले की, जनतेने भाजप सेना युतीला निवडून दिले आणि सेनेने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत घरोबा केला. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वतः जाहीर केल्याप्रमाणे आता शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यात रस्त्यांचे जाळे उभारले असून राज्यातील मंत्र्यांच्या बोलण्याला जनता आता भूलणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणाऱ्या आंदोलनास मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आले होते. आंदोलनानंतर शिष्टमंडळातर्फे मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले. त्यानंतर ते लोहा येथील धरणे आंदोलनात मार्गदर्शन करण्यासाठी रवाना झाले.

नांदेड ः आंदोलनकर्त्यांनी शासनाची अंत्ययात्रा काढून निषेध नोंदवला.

महाआघाडी सरकारचा निषेध

राज्यातील सत्ताधारी ठाकरे सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांसह महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांतही वाढ झाली आहे. खोटी आश्‍वासने देऊन सत्तेवर आरूढ झालेल्या महाआघाडीच्या सरकारला शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनांची जाणीव करून देण्यासाठी भाजपने हा धरणे आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यातून सरकार जागे झाले नाही तर भाजपचा प्रत्येक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करेल, असा इशाराही या वेळी उपस्थितांनी भाषणातून दिला. यावेळी माजी नगरसेविका श्रद्धा चव्हाण व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाआघाडी सरकारचा निषेध करत प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली होती.

नांदेड ः आंदोलनस्थळी तिरडी जाळून शासनाचा निषेध करताना कार्यकर्ते (छायाचित्रे ः सचिन डोंगळीकर)



