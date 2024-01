हिंगोली हादरलं! आई-वडील, भावाला झोपेच्या गोळ्या दिल्या....पुढे जे घडलं त्यानं अख्ख्या गावाची झोप उडाली

with sleeping pills killed parents brother and make it like accident police crime hingoli esakal

सकाळ वृत्तसेवा हिंगोली : आई, वडील व सख्ख्या भावाचा खून करून अपघाताचा बनाव करणाऱ्यास स्थानिक गुन्हे शाखा व बासंबा (ता. हिंगोली) पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. डिग्रसवाणी (ता. हिंगोली) येथे ११ जानेवारीला दुचाकी खड्ड्यात पडून तिघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली होती. मृतांची ओळख पटविली असता कुंडलिक श्रीपती जाधव (वय ७०) कलावती कुंडलिक जाधव (६०) व आकाश कुंडलिक जाधव (२७, तिन्ही रा. डिग्रसवाणी) अशी त्यांची नावे असल्याचे कळले. अपघाताबाबत माहिती देणारा दुसरा मुलगा महेंद्र कुंडलिक जाधव हा आई, वडील व छोटा भाऊ सिरसम येथे हॉस्पिटलला जात होते, त्यावेळी अपघात झाला असावा, अशी माहिती देत होता. पोलिसांना त्याच्या सांगण्यावर संशय होता. गुन्हे शाखेने संशयित महेंद्र जाधव यास ताब्यात घेऊन पोलिसी खाक्या दाखवला. आई, वडील व भाऊ पैसे देत नाहीत, नातेवाइकांमध्ये सतत बदनामी करतात या कारणावरून तिघांची हत्या केल्याची कबुली महेंद्रने दिली. ९ जानेवारीला रात्री भावाला झोपेच्या गोळ्या देवून, शॉक दिला, डोक्यात रॉड घालून खून केला. मृतदेह त्याच रात्री रोडलगत नाल्यामध्ये टाकल्याचे त्याने सांगितले. १० जानेवारीला आईला झोपेच्या गोळ्या देवून शेतात नेले व डोक्यात रॉड घालून खून केला. मृतदेह नाल्यात त्याच ठिकाणी टाकला. तेथून परत घरी येऊन वडिलांना झोपेच्या गोळ्या देवून डोक्यात रॉड घालून खून केला. दुचाकीने आई-भावाच्या मृतदेहाजवळ तिसरा मृतदेह दुचाकीसह टाकल्याचे त्याने सांगितले. दुचाकीचे हेडलाईटही त्यानेच फोडून टाकले होते. महेंद्र कुंडलिक जाधव याच्यावर शनिवारी (ता. १५) गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.