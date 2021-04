चिंताजनक ; हिंगोली जिल्ह्यात सहा जणांचा मृत्यू तर नव्याने १७४ रुग्ण पॉझिटिव्ह

हिंगोली : जिल्ह्यात बुधवारी (ता. ३१) मार्च रोजी नव्याने १७४ कोरोना रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र सुर्यवंशी यांनी दिली आहे. बुधवारी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार रॅपीड अँटीजन टेस्टद्वारे हिंगोली परिसर १०, वसमत परिसर २९ व्यक्ती, कळमनुरी परिसर दोन व्यक्ती, औंढा परिसर १६ व्यक्ती व सेनगाव परिसर ३५ व्यक्ती तर आरटीपीसीआरद्वारे हिंगोली परिसर २५ व्यक्ती, वसमत परिसर २६ व्यक्ती, कळमनुरी परिसर १९ व्यक्ती, सेनगाव परिसर ६ व्यक्ती, औंढा परिसर ६ व्यक्ती असे एकूण १७४ कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. तर आज १२८ कोरोना रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. हेही वाचा - विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी घेतला नांदेडला कोरोना संसर्गाबाबत आढावा तर बुधवारी सहा कोरोनोबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सद्य:स्थितीत जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आयसोलेशन वार्डमध्ये भरती असलेल्या कोरोना रुग्णांपैकी १०४ रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना ऑक्सीजन चालू आहे. तर १५ रुग्णांची प्रकृती अतिगंभीर असल्यामुळे त्यांना बायपॅप मशीनवर ठेवण्यात आले आहे. अशाप्रकारे आज रोजी एकूण ११९ रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक असून तज्ज्ञ डॉक्टरामार्फत त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. जिल्ह्यात आजपर्यंत कोरोनाचे एकूण ६ हजार ५६७ रुग्ण झाले असून, त्यापैकी ५ हजार ७१६ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आज घडीला जिल्ह्यात एकूण ७६१ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तसेच कोरोना मुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत ९० रुग्णाचा मृत्यू झाला असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजेंद्र सुर्यवंशी यांनी सांगितले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Worrying; In Hingoli district, six people died and 174 new patients tested positive