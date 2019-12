या वर्षातील शेवटचे 'सूर्यग्रहण' पहा गुरुवारी (इथे आहे सुविधा)

औरंगाबाद : या वर्षाचे शेवटचे सूर्यग्रहण महिना अखेरीस म्हणजेच येत्या गुरुवारी (ता.26) रोजी सकाळी आठ ते अकरा या वेळेत 'कंकणाकृती सूर्यग्रहण' 'अर्थात रिंग ऑफ फायर' दिसणार आहे. देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यात हे ग्रहण "कंकणाकृती सूर्यग्रहण' असणार आहे, तसेच ही एक निसर्ग व अंतराळाशी नाते जोडणारी ही दुर्मिळ संधी असणार आहे, मात्र देशवासियांसह औरंगाबादकरांना हे सूर्यग्रहण खंडग्रास अवस्थेत अनुभवायला मिळणार आहे. या ग्रहणाचे औचित्त्य साधून औरंगाबादेतील महात्मा गांधी मिशनच्या एपीजे अब्दुल कलाम खगोलअंतराळ विज्ञान केंद्रातर्फे खास सुर्योत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून शहरातील अनेक शाळा यात सहभागी होत असल्याची माहिती एमजीएम एपीजे अब्दुल कलाम खगोल अंतराळ विज्ञान केंद्राचे संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली. अर्ध्या जगातून दिसणारे हे सूर्यग्रहण भारतात सर्वाधिक चांगले दिसणार आहे. औरंगाबादमध्ये 74 टक्के ग्रहण दिसेल. दक्षिण भारतातून केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांतील काही शहरांतून दुर्मिळ असे कंकणाकृती, तर उर्वरित भारतातून ते खंडग्रास सूर्यग्रहण दिसेल. कंकणाकृती ग्रहणाची सुरवात कतार, सौदी अरेबिया येथून भारतीय वेळेप्रमाणे सकाळी आठ वाजता होईल, कधी पहाल ? महाराष्ट्र आणि उर्वरित भारतातून साधारण 80 ते 10 टक्के खंडग्रास सूर्यग्रहण दिसेल. महाराष्ट्रातून खंडग्रास सूर्यग्रहण सकाळी 8:10 वाजेपासून दिसेल, तसेच 9:32 वाजता ग्रहणमध्ये असेल, तसेच सकाळी अकरा वाजता ग्रहण समाप्ती होईल. कंकणासारखी प्रकाशाची कडा कंकणाकृती सूर्यग्रहण हे दरवर्षी दिसत नाही. नियमित दिसणाऱ्या खग्रास ग्रहणावेळी पृथ्वी आणि चंद्रातील अंतर सरासरी पेक्षा कमी असते. त्यामुळे चंद्र, सूर्याचे बिंब हे सारखेच दिसते. म्हणून सूर्यबिंब हे चंद्रबिंबाने झाकले जाते. परंतू कंकणाकृती ग्रहणावेळी चंद्र आणि पृथ्वी मधील अंतर जास्त असते. तेव्हा सूर्यबिंबापेक्षा चंद्रबिंब लहान दिसते यामुळे सूर्यबिंब पूर्ण झाकले जात नाही आणि कंकणासारखी प्रकाशाची कडा दिसते, त्यालाच आपण कंकणाकृती सूर्यग्रहण म्हणतो. औरंगाबादेत सुर्योत्सव शालेय मुलांमध्ये खगोल विज्ञानाची जागृती व्हावी व ग्रहणासंदर्भात असलेली अंधश्रुद्धा दूर करण्यासाठी एमजीएम एपीजे अब्दुल कलाम खगोल अंतराळ विज्ञान केंद्रातर्फे औरंगाबाद शहरातील विविध शाळांमधून विशेष सूर्य निरीक्षण मोहीम घेण्यात आली होती यात पंचेवीस शाळातून जवळपास 16,000 विद्यार्थ्यांपर्यंत जनजागृती करण्यात आली आहे. सौर दुर्बिणीद्वारेही बघण्याची सोय या अंतराळ विज्ञान केंद्रातर्फे सुरक्षित सूर्यग्रहण पाहता यावे यासाठी सुर्योत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून शाळांमध्ये सुरक्षित ग्रहण चष्मे वापरली जाणार आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांसह सामान्य नागरिकांसाठी ग्रहण पाहण्याची व्यवस्था असणार आहे. विज्ञान केंद्रात सूर्यग्रहण सुरक्षितरीत्या बघता यावे यासाठी सौर दुर्बिणीद्वारे पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय सूर्यग्रहण पाहण्यासाठीचे मार्गदर्शन एमजीएम विज्ञान केंद्रामध्ये करण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील शारदा मंदिर कन्या प्रशाला, मुकुल मंदिर प्रशाला, आ. कृ. वाघमारे प्रशाला, गुजराथी विद्या मंदिर, संत मीरा माध्यमिक शाळा, एमजीएम संस्कार विद्यालय या शाळांमध्येही सकाळी आठ ते आकरा या वेळे दरम्यान या सुर्यमहोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यावेळी त्यांना सूर्य आणि सूर्य ग्रहणाची माहिती तसेच ग्रहण चष्म्यातून ग्रहण निरीक्षण केले जाणार आहे. सुरक्षितपणे ग्रहण कसे पाहाल ? ग्रहण पाहण्यासाठी आपल्या जवळ पूर्वेकडील खुले आकाश असलेली मोकळी जागा निवडा. सूर्याकडे उघड्या डोळ्याने बघू नका. सूर्यग्रहण सर्वसाधारण सनग्लासेसने पाहणे सुरक्षित नसते. सूर्य आणि सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी खास तयार करण्यात आलेले "ग्रहण चष्मे' वापरा. यासाठी अमेरिकेतील "Thousand Oaks' या कंपनीने खास संशोधन करून तयार केलेले 'ग्रहण चष्मे' पाहण्यासाठी वापरा. त्यातून सूर्याकडून येणारी घातक अतिनील किरणे रोखली जातात. 'पहा-पेरा-वाचवा'त सहभागी व्हा.!! निसर्गाप्रती असलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेऊन या ग्रहण चष्माच्या किट मध्ये पाच भारतीय वृक्ष प्रजातींच्या बिया असणार आहेत. म्हणजे ग्रहण तर पहायचेच, सोबत बिया ही पेरायच्या व यातुन आपल्या धरतीमातेचे संवर्धन करायचे, अशा 'पहा-पेरा-वाचवा' या आगळ्यावेगळ्या अभियानात सहभागी व्हा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील सर्व ठिकाणी खंडग्रास सुर्यग्रहण दिसणार आहे.

