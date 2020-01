‘ही’ जिल्हा परिषदेची शाळा तालुक्यात अव्वल

नांदेड : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मराठी शाळांपुढे ‘करा या मरा’ची अवस्था उभी केली आहे. आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे, म्हणून पालक नेहमी सतर्क असतात. त्यासाठी इंग्रजीचे शिक्षण सर्वोत्तम या भावनेतून अनेक पालक मुलांना इंग्रजी माध्यमात प्रवेश देतात; परंतु, जिल्ह्यातील काही जिल्हा परिषद शाळांतील उपक्रमशील प्रयोगांमुळे पालक व विद्यार्थी आता आकर्षित होत आहेत. सद्यःस्थितीत खासगी व इंग्रजी शाळांतून मराठी शाळेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांचा आकडा जिल्हा परिषद शाळांचा निश्‍चितच उत्साह वाढवणारा आहे. त्यामागच्या कारणांचा शोध घेतला असता, जिल्हा परिषद शाळांतील सुधारणांबद्दल, शिक्षकांच्या आत्मियतेबद्दल पालकांत विश्‍वास वाढल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यात विविध उपक्रम, डिजिटल शाळा, शिष्यवृत्ती परीक्षेतील यश या बाबत पालक आज समाधानी आहेत. त्यापैकीच एक आहे वाघी येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल. या शाळेचा ग्रामस्थ तसेच शिक्षकांच्या प्रयत्नातून गुणवत्तेबरोबर भौतिक दर्जाही दिवसेंदिवस उंचावत आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांपेक्षाही दर्जेदार शिक्षण येथे दिले जात असल्याचे शाळेतील शिक्षक छातीठोकपणे सांगतात. या शिक्षकांचा आहे पुढाकार

सुदर्शन बिगेवार, आर. बी. देवकते, एस. के. जोशी, आर. एस. गोटे, व्ही. एम. पवार, श्रीमती पी. व्ही. वासमवार, बी. व्ही. क्षीरसागर, आर. यू. कऱ्हाळे, डी. के. हनुमंते, आर. डी. ढाके, श्रीमती जे. एम. वडगावकर, श्रीमती आर. एस. चौधरी, बी. जी. गिते, श्रीमती सी. व्ही. इनामदार, डॉ. हेमंत कार्ले, विलास झोळगे, आर. पी. शेळके, ए. आर. बैस, आर. पी. अलकटवार, श्रीमती एस. एस. धर्मापुरीकर, डॉ. दत्तात्रय जोशी, श्रीमती एस. एस. काळे, श्रीमती एस. जी. चक्रवार, एस. डी. माने, एस. एन. नामेवार, श्रीमती एस. बी. वाघमारे, एच. एस. वागरे, पी. ओ. मोरलवार, विजय भोसले, श्री. अंभोरे, श्री. गायकवाड.



ही आहेत शाळेची वैशिष्ट्ये

०- जिल्हा परिषद हायस्कूलची स्थापना -१९६२

०- एकूण शिक्षक २५ (डॉक्टरेट मिळविलेले दोन, तर राज्यपुरस्कारप्राप्त एक शिक्षक)

०- विद्यार्थी संख्या ः ६७२ ः मुलींची संख्या - २५० हून अधिक

०- नांदेड तालुक्यातील विष्णुपुरीनंतर नामांकित शाळा म्हणून नावलौकिक

०- सलग चार वर्षांपासून दहावीचा निकाल ८० टक्के.

०- विज्ञान, चित्रकला, क्रीडा आदी स्पर्धांतही विद्यार्थ्यांचा डंका

०- शिक्षकांनी भिंती व वर्गखोल्या स्वखर्चातून रंगवून केल्या बोलक्या

०- सहशालेय उपक्रमांतून भारतीय संस्कृती रुजविण्याला प्राधान्य हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेड जिल्ह्यात पर्यटन क्षेत्रांचे होतेय विघटन : कसे ते वाचा जादा तासिका घेऊन गुणवत्तेला प्राधान्य

डाॅ. दत्तात्रय जोशी

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी जादा तासिका घेऊन त्यांच्या मनातील भीती दूर केली जाते. विशेषतः स्पर्धा परीक्षांसह गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी या विषयांवर अधिक लक्ष दिले जाते. त्याचे परिणामही दिसून येत आहे. उन्हाळी व दिवाळीच्या सुट्यांतही जादा वर्ग घेतले जातात.

- डॉ. दत्तात्रय जोशी (शिक्षक) खिलाडूवृत्ती जागविण्याला प्राधान्य

प्रलोभ कुलकर्णी

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये खिलाडूवृत्ती अधिक असते. ही वृत्ती विकसित होण्याला तसेच चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केला जातो. क्रीडा स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी विभागीय स्तरावर झेप घेतलीच; शिवाय रेसलिंग क्रीडा प्रकारात श्रद्धा प्रकाश शिंदे ही विद्यार्थिनी राज्यस्तरापर्यंत पोचली आहे.

- प्रलोभ कुलकर्णी (क्रीडा शिक्षक) विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी उपक्रम

सुरेश बादशहा

शालेय स्तरावरच विद्यार्थ्यांमध्ये जीद्द, चिकाटी निर्माण व्हावी म्हणून ‘प्रेरणादायी व्यक्तीची शाळा भेट’ हा उपक्रम सुरू केला. त्यात जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर, जर्मनीतील भारतीय दूत डॉ. सुयश यशवंतराव चव्हाण यांनी यशस्वी होण्यासाठीच्या टिप्स दिल्या.

- सुरेश ओंकार बादशहा (मुख्याध्यापक) मुलांमध्ये विचार करण्याची शक्ती

मारोती ऊर्फ बाळूभाऊ भोसले

मुलांमध्ये विचार करण्याची शक्ती असते. परंतु, त्यांना चालना मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुले आजच्या जीवघेण्या स्पर्धांमध्ये टिकून राहत नाहीत. त्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षक धडपड करीत आहेत.

- मारोती ऊर्फ बाळूभाऊ भोसले, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती.

Web Title: 'This' Zilla Parishad is the top school in the taluka