"या' ऍपने टाकला फेसबुकला ही मागे! 

मुंबई : गेल्या काही वर्षांत ऑनलाईन विश्‍वात अनेक ऍप आलेत. त्यापैकी काही ऍप प्रचंड लोकप्रिय ठरलेत. विशेषतः समाज माध्यमांची ऍप्स मोठ्या प्रमाणात डाऊनलोड झाली. त्यापैकी सर्वात प्रसिद्ध ऍप म्हणजे "फेसबुक'. घरबसल्या देशविदेशातील आपल्या मित्र-मैत्रिणींशी, नातेवाईंकाशी संपर्क साधणे शक्‍य झाले ते "फेसबुक'मुळेच. "फेसबुक'चे इतरही अनेक फायदे आहेत महत्त्वाचे म्हणजे केवळ लेखी मजकूरच नव्हे; तर फोटो, व्हिडिओही आप्तस्वकीयांना पाठवता येऊ लागले. या पेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे "फेसबुक'ने अनेक हौशी कलाकारांना एक हक्काचा मंच उपलब्ध करून दिला. आपल्यातील कलागुण सादर करण्यासाठी अनेकजण आपल्या गाण्याचे, खेळाचे किंवा कोणत्याही हटक्‍या गोष्टींचे व्हिडिओ "फेसबुक'वर टाकू लागले. तसेच इतरांचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी लोक "फेसबुक' वापरू लागले. असे करता करता "फेसबुक'ने कोट्यवधी ग्राहकांचा टप्पा ओलांडला आणि "जगातील सर्वाधिक वापरले जाणारे ऍप' असा बहुमान मिळवला. समाज माध्यमांची सुरुवात झाली ती म्हणजे गुगलच्या "ऑरकुट' या ऍपने. सर्वात आधी गुगलने "ऑरकुट' हे ऍप तयार केले. ज्यातून आपण इंटरनेटद्वारे आपल्या मित्रमंडळी, कार्यालयातील सहकाऱ्यांशी संवाद साधता येत होता. त्याशिवाय फोटो, व्हिडिओ शेअर करण्याचीही सुविधा या ऍपवर होती. दरम्यान, "ऑरकुट' लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच केंब्रिज विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याने "फेसबुक'चा हे नवे समाज माध्यम सुरु केले. आणि बघता बघता "ऑरकुट' मागे पडत "फेसबुक' लोकांच्या पसंतीस उतरले. मार्क झुकर्सबर्ग असे त्या विद्यार्थ्याचे नाव. त्यानंतर दिवसेंदिवस फेसबुकचा चाहतावर्ग वाढत गेला आणि फेसबुक जगभरात नंबर एक ऍप बनले. त्यानंतरच्या काळात इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट आदी समाज माध्यमांचेही ऍप आले. परंतु फेसबुकची जागा कोणीच घेऊ शकले नाही. मात्र, अशातच 2016 साली चीनच्या एका कंपनीने "मुझिकली' नावाचे ऍप आणले. ज्यात आपण कोणत्याही ध्वनीफितीवर स्वत:ला हवा तसा अभिनय करून तो शेअरही करू शकतो. "मुझिकली'चेच नाव पुढे "टिकटॉक' झाले. तोवर मात्र तरूणाईवर या ऍपने एक वेगळी अशी छाप तयार केली होती. तरूणाईसह बच्चेकंपनीही हे ऍप वापरू लागली. सर्व वयोगटातील लोकांना हे ऍप आवडण्याचे कारण म्हणजे यात विनोदी व्हिडिओसह इमोशनल तसेच अजबगजब व्हिडिओही शेअर केले होते. त्यामुळे सदर ऍपने अवघ्या वर्षात फेसबुकला मागे टाकत 2019 या वर्षातील सर्वाधिक डाऊनलोड करण्यात आलेले ऍप बनले. web title : tik tok became most downloaded app in 2019

