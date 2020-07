बापरे ! मुंबईत पुन्हा 1200+ नवीन रुग्णांची भर, रुग्ण दुपटीचा कालावधी झालाय 'इतका'

मुंबई : मुंबईत आज 1257 नवीन कोरोनारुग्णांची भर पडली. त्यामुळे मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 1,05,829 झाली आहे. तर, आज 55 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 5,927 वर पोहोचला आहे. मुंबईत आज 1984 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. मुंबईचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 72 टक्के आहे. मुंबईत आज झालेल्या 55 मृत्यूंपैकी 37 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. मृतांमध्ये 38 पुरुष; तर 17 महिलांचा समावेश होता. त्यापैकी 5 जण 40 वर्षांखालील होते. तर, 36 मृत 60 वर्षांवरील होते. तर, 14 रुग्ण 40 ते 60 वयोगटादरम्यान होते. मुंबईत आज 886 नवे संशयित सापडले असून आतापर्यंत 73,873 संशयितांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आतापर्यंत 77,102 रुग्णांना मुंबईत बरे झाल्याने घरी सोडण्यात आले. मोठी बातमी : नियम पाळा नाहितर; तुरुंगात जाल! घरगुती गणेशोत्सवासाठी BMC ची कडक नियमावली रुग्ण दुपटीचा कालावधी 61 दिवसांवर : मुंबईत रुग्ण दुपटीचा कालावधी 61 दिवसांवर गेला आहे. मुंबईत 22 जुलैपर्यंत एकूूूण 4,56,511 कोव्हिड चाचण्या करण्यात आल्या. तर, 17 जुलै ते 22 जुलैदरम्यान रुग्णवाढीचा दर 1.14 टक्के इतका आहे. ( संकलन - सुमित बागुल ) 1257 new covid patients detected in mumbai doubling rate is on 61 days

Web Title: 1257 new covid patients detected in mumbai doubling rate is on 61 days