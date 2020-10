लॉकडाऊनमध्ये आईचा पगार झाला बंद, १४ वर्षीय लहानगा चहा विकून चालवतोय स्वतःचं घर

मुंबई : कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. अनेकांना सक्तीच्या सुटीवर जायला लागलंय, अनेकांचे पगार आता नोव्हेंबर उगवतोय तरीही अद्यापही कापून येतोय. अशातच दररोजचा दिवस कसा ढकलायचा हा प्रश्न अनेकांना आजही सतावतोय.

याचंच उदाहरण मुंबईतलं पाहायला मिळतंय. कोरोना, कोरोनामुळे सुरु झालेला लॉकडाऊन आणि त्यामुळे सक्तीने बंद झालेले नोकरी धंदे यामुळे मुंबईतील १४ वर्षीय लहानग्यावर स्वतःचं घर चालवण्याची वेळ आली आहे. हा लहानगा चहा विकून आपलं घर चालवतोय.

लॉकडाऊनमुळेच माझ्यावर चहा विकायची वेळ आली असं या मुलाने ANI या वृत्तसंस्थेला सांगितलंय.

Mumbai: A 14-year-old boy, Subhan sells tea to support his family after his mother's earnings stopped, amid #COVID19 pandemic. She worked as a school bus attendant. He says, "My father died 12 years ago. My sisters study via online classes, I'll resume mine after schools reopen." pic.twitter.com/bwgVMCTkYI