Election | ठाणे जिल्ह्यातील उमेदवार छाननीत 183 अर्ज बाद; 158 ग्रामपंचायतींसाठी चार हजारहून अधिक अर्ज 

ठाणे ः ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे राजकीय रणांगण तापू लागले आहे. दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील 158 ग्रामपंचायतींसाठी चार हजार 388 नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यात झालेल्या अर्ज छाननी प्रक्रियेत 183 उमेदवारी अर्ज बाद झाले असून चार हजार 205 अर्ज वैध ठरले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली. ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण, मुरबाड, शहापूर, भिवंडी आणि अंबरनाथ या तालुक्‍यांतील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 23 ते 30 डिसेंबर 3.30 वाजेपर्यंत नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यात 23 डिसेंबरला अवघे आठ उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते; तर 24 डिसेंबरला 70 जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. सोमवारी 28 डिसेंबरला ऑनलाईन पद्धतीने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी जत्रा भरवित 391 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. 29 डिसेंबरला एक हजार 853, तर अखेरच्या दिवशी 30 डिसेंबरला दोन हजार 65 असे एकूण चार हजार 388 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते. मुंबई - ठाणे परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा त्यात प्राप्त नामनिर्देशन अर्ज छाननी प्रक्रियेत 183 उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले असून चार हजार 205 अर्ज वैध ठरले आहेत. त्यात भिवंडीत सर्वाधिक 145 उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली. त्यात सोमवारी अर्ज माघारीच्या दिवशी किती उमेदवार अर्ज माघार घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. छाननी प्रक्रिया पूर्ण -

4 हजार 388 एकूण अर्ज

4 हजार 205 अर्ज वैध

183 अर्ज अवैध 183 applications rejected in scrutiny of candidates in Thane district Gram Panchayats election ---------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

