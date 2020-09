तारीख होती २३ सप्टेंबर १९८१; तब्बल ३९ वर्षांपूर्वी आजच्याच तारखेला झालेला धुवाधार तुफानी पाऊस

मुंबई : २३ सप्टेंबर १९८१ रोजी मुंबईत विक्रमी ३१८.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. त्यानंतर आज म्हणजेच तब्बल ३९ वर्षानंतर म्हणजेच २३ सप्टेंबर २०२० रोजी पुन्हा एकदा तुफानी पाऊस पाहायला मिळाला. एकीकडे तुफानी पाऊस आणि दुसरीकडे कोरोनाचं संकट अशा दोन्हींचा एकत्र सामना मुंबईकर आज करताना पाहायला मिळतोय.

आजच्या पावसाची एक खासियत हवामान विभागाचे उपमहासंचालक के. एस. होसाळीकर यांनी ट्विटरवरून दिलीये. मागील ३९ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी म्हणजे २३ सप्टेंबर 1981 रोजी मुंबईत सप्टेंबर महिन्यातील विक्रमी ३१८.२ मिमी पावसाची नोंद झाली होती. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा म्हणजे २३ सप्टेंबर रोजीच २८६.४ एवढ्या मोठ्या पावसाची नोंद झालेली आहे.

दरम्यान, होसाळीकर यांनी मागील दहा वर्षांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात मुंबईत एका दिवसात सर्वाधिक किती पाऊस पडलाय याचा एक तक्ता देखील पोस्ट केलाय.

All Time Record for Mumbai Scz Rainfall in September is 318.2 mm on 1981, Sept 23.

Today on Sept 23, Scz recorded 286.4 mm

Last 10 year's Sept Month 24 hrs highest RF is summarised below with date of occurance in bracket. Last Column. pic.twitter.com/hRT2VKWpmU