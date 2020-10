मुंबईतील रूग्णवाढीचा दर 1.09 वर; गेल्या 24 तासात 2402 नवीन रुग्णांची भर; तर 46 रुग्णांचा मृत्यू

मुंबई : मुंबईत आज 2,402 रुग्ण सापडले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2,12,336 झाली आहे. रूग्णवाढीचा दर वाढूऩ 1.09 टक्के इतका गेला आहे. मुंबईत आज 46 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 9,057 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,634 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 82 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत कर्तव्य बजावताना आरोग्य सेविकांवर हल्ले! आरोग्य सेविका संघटनेचा दावा मुंबईत आज नोंद झालेल्या 46 मृत्यूंपैकी 40 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 30 पुरुष तर 16 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 46 रुग्णांपैकी 8 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 38 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते.

आज 1,634 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1,73,670 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 64 दिवसांवर गेला आहे. तर 2 ऑक्टोबर पर्यंत एकूण 11,57,039 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 26 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 1.06 वरून वाढून 1.09 वर गेला आहे. कॉक्‍स ऍण्ड किग्सच्या संचालकांविरोधात गुन्हा; 174 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप मुंबईत 674 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 9,280 असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात असलेले 19,976 अति जोखमीचे रुग्ण आहेत तर 1,603 रुग्ण कोविड केअर सेंटर 1 मध्ये उपचार घेत आहेत.

Web Title: 2402 new patients added in last 24 hours in mumbai